Na kolodvoru spavaju, peru se, obavljaju nuždu i pale vatru: 'Tražimo prijevoz do Italije...'

Stigli smo iz Afganistana i većina nas ide za Njemačku i Italiju. Neki od nas ostali su bez novca i mobitela koje nam je oduzela policija na granici s BiH pa jedni čekaju da im obitelj pošalje novce, a drugi prijevoz. Do Rijeke smo putovali oko tri mjeseca, uglavnom pješice. Teško je, uglavnom se hranimo konzervama jednom dnevno, no i to je izdrživo naspram situacije u našoj zemlji koja je nepodnošljiva i jako loša, Talibani su nemilosrdni i primorani smo potražiti bolji život i posao kojeg u našoj zemlji ne možemo naći. Najteže nam pada udaljenost i briga za obitelji, majke, sestre, djecu, koja su ostali iza nas, kaže nam grupa mladih Afganistanaca, uglavnom u dobi od 18 do 20 godina. Dodaju da ih je dan prije obišla policija i samo zamolila da se pomaknu malo dalje od samog ulaza u kolodvor.