Na konferenciju 24sata stiže i ekonomist Velibor Mačkić te Goran Šaravanja iz HGK

Domaći stručnjaci iz svijeta ekonomije, makroekonomije, ekonometrije i financiranja odgovarat će na brojna aktualna pitanja na 2. biznis konferenciji 24sata “Hrvatska u novom ekonomskom okruženju”, koja će se 6. lipnja održati u Hilton Garden Inn Hotelu. Konferenciju organiziraju 24sata i Kvaka24.

Uvodnim izlaganjem otvorit će je Zdravko Marić, potpredsjednik Vlade i ministar financija, a bit će zanimljivo i čuti što kaže guverner HNB-a Boris Vujčić u svom predavanju putem video veze.



Poslovanje i financiranje u novom ekonomskom okruženju prvi je panel na kojem će se govoriti o invaziji na Ukrajinu, koja je trajno narušila ekonomsku paradigmu prema kojoj nitko neće ući u rat zbog posljedica za gospodarstvo. Je li bolje u takvoj situaciji da Hrvatska bude dio eurozone ili ne i na brojna druga pitanja na panelu će pokušati odgovoriti Višnja Božinović, članica Uprave za poslovanje sa stanovništvom i SME-ovcima RBA, Vedran Šošić, glavni ekonomist Hrvatske narodne banke, Igor Škrgatić, predsjednik HUP-a - Udruge malih i srednjih poduzetnika te dr. sc. Željko Lovrinčević, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, Ekonomski institut u Zagrebu.



Na panelu Nova stvarnost: promjene na tržištu Goran Šaravanja, glavni ekonomist Hrvatske gospodarske komore, Petar Šimić, predsjednik uprave PRIMACOŠPED-a, prof. dr. sc. Marijana Ivanov s Ekonomskog fakulteta Zagreb, Katedra za financije, izv. prof.dr.sc Velibor Mačkić, posebni savjetnik predsjednika Republike za ekonomiju te Mirza Šabić, predsjednik Obrtničke komore Zagreb, pokušat će doći do odgovora kako nadoknaditi izgubljena tržišta, gdje pronaći radnu snagu i kako, naravno, izbjeći ulazak u recesiju koja prijeti.



Key note speaker Hrvoje Supić, Vice President Central and Eastern Europe, Salesforce, u svom predavanju govorit će o novom digitalnom dobu iz perspektive najinovativnije kompanije na globalnom tržištu, a zanimljivo će biti čuti što će u case study intervjuu Dejan Rogan, Head Of Business Solutions, HSM, i Boris Nađ, Global Head of IT Operations, FOREO, reći o digitalnoj transformaciji i kad je pravo vrijeme za nju.

Na panelu Inovacije u prodaji i marketingu kao alat povećanja profitabilnosti i učinkovitosti doznat ćemo kako dobar proizvod više nije jamac uspjeha te da je kupcima važan odnos prema njima, što zahtijeva konstantnu inovaciju u pristupu i načinu na koji možemo organizirati poslovanje tvrtke. Interno, ali i prema vanjskim klijentima i kupcima. Kako to rade uspješne tvrtke i koji im alati mogu u tome pomoći, govorit će Zoran Turković, CEO 24sata, Krešimir Hlede, CEO Greyp Bikes i Hrvoje Bujan, CEO Franck Snogoo. U okviru konferencije govorit će i Andreja Kajtaz, direktorica Sektora komercijalnih digitalnih rješenja iz Fine, u samostalnom slotu pod nazivom “Horizontalna i vertikalna integracija servisa za digitalizaciju”, gdje će predstaviti sve prednosti elektroničkog poslovanja.

Na panelu Nezaustavljiva tehnologija: 5G & Next infrastruktura za Industriju 4.0 moći ćete doznati kako će IoT i 5G utjecati na promjene u prijevozu, upravljanju proizvodnim procesima ili pružanju različitih usluga. Govorit će se i o futurističkom svijetu metaversea te primjeni NFT-a kao virtualnih reprezentacija turističkih spomenika. Je li Hrvatska spremna za Industriju 4.0 i može li ona značajno unaprijediti naše gospodarstvo? Više o tome reći će Zlatko Horvat, direktor tvrtke LEAPWISE, Tonko Obuljen, predsjednik Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti - HAKOM, Joško Stella, direktor Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije, Nataša Malić, direktorica Sektora za planiranje i inženjering pristupnih mreža HT-a te Miro Antonijević, direktor tvrtke Končar Digital.

Programski partner konferencije: HSM - Salesforce Consulting Partner

Partneri konferencije: HEP, Raiffeisenbank Hrvatska, Fina, Hrvatska gospodarska komora, LEAPWISE, Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije, Croatia osiguranje, Hrvatski Telekom, KONČAR i Stega Tisak.



