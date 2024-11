Stižu minusi: Na kopnu ujutro jako hladno i magla, na Jadranu žuto upozorenje za vjetar

U ponedjeljak će biti pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro mjestimice magla ili slab mraz. Vjetar slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura, podno Velebita i jaka, uglavnom navečer lokalno na udare i olujna, a danju i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od -1 do 3, na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije uglavnom od 9 do 14 °C. Najviša dnevna između 11 i 16, uz obalu i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 18 do 23 °C.

U utorak će biti pretežno sunčano, ujutro je u kopnenim krajevima lokalno moguća magla ili slab mraz. Vjetar slab, na Jadranu mjestimice umjerena, podno Velebita i jaka bura, poslijepodne u slabljenju. Najniža jutarnja temperatura zraka od -2 do 3, duž obale većinom od 9 do 14 °C. Najviša dnevna između 10 i 15, na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije od 18 do 22 °C.

DHMZ je za ponedjeljak izdao žuto upozorenje za Kvarne, Velebitski kanal, riječku regiju i sjevernu Dalmaciju zbog jakog vjetra. Za utorak su izdali isto upozorenje za Kvarner i za Velebitski kanal.

