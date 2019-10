Na litici planirali kako će kupiti kuću, zakoračila i pala u smrt...

Hannah Lowe (29) bila je iskusna planinarka i penjačica. Rado se penjala na najviše planine Velike Britanije sa svojim dečkom Adamom. prenosi Mirror.

Na Uskrsni ponedjeljak planinarili su na Kinder Scout u okrugu Peak District. Nakon što su na nekoliko minuta sjeli iznad vodopada, Hannah se pri ustajanju poskliznula i pala u provaliju duboku 18 metara.

Hannah Lowe fell to her death in the Peak District moments after discussing her future with boyfriend Adam Stanaway



