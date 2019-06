Na maturi 35.000 učenika: Sve više ih prijavljuje informatiku

Ispitima iz materinskih jezika nacionalnih manjina u ponedjeljak je počela deseta Državna matura, za koju se ove godine prijavilo 12.226 gimnazijalaca i 16.443 strukovnjaka, što čini 85 posto učenika strukovnih programa, rekao je na konferenciji za novinare načelnik Odjela za organizaciju i provođenja ispita državne mature Zlatko Zadelj.

Od ukupno 34.179 pristupnika ove godine, njih 5510 su kandidati koji su prethodnih godina polagali maturu ili koji dolaze iz inozemnih programa, istaknuo je Zadelj. Dodao je da je prošle godine maturu prijavilo 36.069 učenika, odnosno oko 1900 učenika više, što, ističe, govori o demografskim trendovima.

Učenici su 270 ispita prijavili naknadno, 889 ispita je promijenjeno ili je promijenjena razina, dok je 6908 ispita naknadno odjavljeno.

Što se tiče rasporeda unutar A i B razine obaveznih predmeta, odnosno odabira više i niže razine ispita, Zadelj ističe kako je ostao isti u odnosu na prošlu godinu te su tako učenici višu razinu ispita prijavljivali iz hrvatskoga i engleskoga jezika, dok je iz matematike i njemačkog jezika više učenika prijavljivalo ispite niže razine. Posebno je istaknuo izborni predmet informatike, koja ove godine bilježi veći broj prijava (2591) u odnosu na prošlu godinu (2544), što je izuzetak u odnosu na ostale predmete koji imaju predvidljivi manji broj prijava.

Foto: Marko Prpic\PIXSELL/PIXSELL

Državna matura provodi se u 374 škole te je imenovano 60 novih ispitnih koordinatora, koji su osobe odgovorne za provođenje ispita u školama, dok se za ocjenjivanje ispita, koje počinje 8. lipnja, prijavilo 1216 osoba. Osim u školama, učenici ispite polažu u Ispitnom centru u Varaždinu na ljetnom roku te u Čakovcu i Koprivnici na jesenskom roku.

Što se tiče učenika s teškoćama, Zadelj ističe da su ove godine riješili više od 720 zahtjeva i da su ispitne materijale pripremili za učenike prema njihovim specifičnim teškoćama te su tako za šestero slijepih učenika ispitne materijale pripremili na brajici. Isto tako, educirali su 151 osobu kao osobne pomagače. Za sve učenike koji pohađaju programe na jeziku nacionalnih manjina, ispite koji su prijavili, preveli su na jezik njihove nacionalne manjine.

Nove mjere sigurnosti

Zadelj je istaknuo kako rade na sigurnosti jer svim učenicima žele dati jednaku šansu, no da su se prošle godine suočili s korištenjem tehnologije pri prepisivanju, na što su morali dati odgovor.

Tako će ove godine pristupnici ispite pisati kemijskim olovkama i flomasterima koje će Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) dostaviti u škole jer su uočili, ističe Zadelj, da se kemijske olovke mogu koristiti kao kamere. Također su pojednostavili pribor iz matematike, fizike i kemije te tako učenik na stolu sada može imati samo jedan trokut ili ravnalo i džepno računalo propisanih karakteristika.

Zadelj je posebno istaknuo da korištenje grafitne olovke, gumice, šestara i kutomjera nije dozvoljeno te da je zabranjeno potpisati se punim imenom i prezimenom, a ukoliko se učenik potpiše, njegov ispit bit će poništen.

"Već dvije godine imamo kampanju u tom smjeru. Nije nam prihvatljivo da se tajnost ispitnog materijala narušava tako da se učenik potpiše punim imenom i prezimenom", poručio je.

'Ima varanja, ali to su izolirani slučajevi'

Što se tiče varanja na ispitima, Zadelj ističe da je riječ o "izoliranim pojedinačnim slučajevima" i o vrlo malom postotku od oko jedan posto. Indeks varanja obuhvaća međuvršnjačko varanje i varanje koje je rezultat nastavnika koji nije imao dovoljno pozornosti prema učenicima za vrijeme pisanja ispita, odnosno prepisivanje.

Također, oni učenici kojima su poništeni ispiti zbog nedozvoljenog ponašanja ili pribora više neće morati čekati dvije godine na ponovno polaganje svih ispita, već će to moći učiniti na sljedećem ispitnom roku.

Jedna od novosti je i promjena bodovanja u ispitu hrvatskog jezika. Kao i prethodne godine, postojat će posebni pragovi za esej i test, no esej sada nosi 40 bodova, umjesto 80, dok na testu ostaje 80 bodova. To znači, objasnio je Zadelj, da u ukupnom zbroju bodova esej predstavlja jednu trećinu konačne ocjene, za razliku od prethodnih godina kada je to bila polovina ukupnog rezultata.

Foto: Marko Prpic\PIXSELL/PIXSELL

Ravnateljica NCVVO-a Ivana Katavić rekla je kako je NCVVO od ove godine počeo razvijati mrežu nadzora čime će pomoći u provedbi ispita, jer je obveza, dodala je, osigurati svim učenicima i pristupnicima pisanje ispita u jednakim uvjetima i prema jednakim kriterijima, na čemu su radili cijelu godinu.

Na kraju se obratila maturantima i poručila im da vjeruje da su kroz dosadašnje srednjoškolsko obrazovanje naučili sve što im je potrebno da bi uspješno položili ispite državne mature te im je poželjela uspjeh na ispitima kako bi uspješno upisali željene fakultete.

Tema: Hrvatska