Na maturu došlo 5000 pritužbi: Dali joj nulu jer nije napisala da se Dunja prostituira za obitelj

"Nisam pročitao djelo, ali sam napisao 500 riječi, dajte mi barem jedan bod", napisao je u pritužbi Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja jedan od 2122 pristupnika koji su se žalili na negativno ocijenjeni esej i test iz hrvatskog jezika. Konačni rezultati prvog roka državne mature za 2023./2024. godinu potvrdili su da je ova generacija jedna od lošijih po rezultatima, kao i to da ih jako puno nije pročitalo famozni "Zločin i kaznu", kako priznaje i ovaj maturant.

Dok je lani na prvom roku maturu palo oko 5500 učenika, ove godine ih je palo - 8050. Negativnih ocjena na ovoj maturi iz svih ispita bilo je 19.754, najviše ikad. Lani ih je bilo 15.832. Negativne ocjene većinom su prikupili strukovnjaci, među kojima je maturu pao svaki drugi. I gimnazijalci su bili lošiji. Lani ih je maturu palo 3,8 posto, a ove godine gotovo 10 posto.

- Značajno veći broj negativnih ocjena imali su kao i prethodnih godina učenici strukovnih škola - 14.693, gimnazija 3287 i ostali 2235 - rekao je Vinko Filipović, ravnatelj NCVVO-a.

Zagreb: Predstavljeni rezultati prvog roka državne mature za školsku godinu 2023./2024. | Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Činjenica je i da ih je jako veliki broj maturu prošao, dapače i dobro napisao. Na maturu je izašlo 29.188 pristupnika koji su rješavali 138.389 ispita. No ne može se zanemariti gotovo dvostruko više maturanata koji su pali hrvatski jezik nego lani. Osim toga, ove godine samo na to je došlo više od 2000 pritužbi. Pritužbi je ukupno bilo 5394, a to je za 2000 pritužbi više nego lani, primjerice.

Uvažen je tek manji dio, primjerice, od 208 pritužbi na hrvatski jezik na drugom stupnju, uvaženo ih je četiri. Prag prolaznosti na eseju bio je 26,7 posto, dok je ukupni postotak prolaznosti na hrvatskom bio 35 posto. Nakon pritužbi, maturu je prošlo još 62 gimnazijalaca, 146 strukovnjaka.

Foto: NCVVO

'Angažirat ćemo odvjetnika'

I dok je dio primjedbi bio nebitan, dio maturanata, posebno onih ih gimnazije, smatra da su ozbiljno zakinuti.

- Naša kći je završila jednu od 'jačih' općih gimnazija u Zagrebu te se za maturu iz hrvatskog pripremala i privatno i uz pomoć profesora mentora u školi. Esej je napisala prema svim pravilima i stoga nam je bio istinski šok kad smo vidjeli da je dobila - nulu. Znači, njezin je rad ocijenjen jednako kao i kod onih koji su predali prazan papir ili nisu ispunili osnovne zahtjeve, poput određenog broja riječi i razrade teme. Žalili smo se na oba stupnja i u oba smo slučaja dobili odgovor koji nas je natjerao da potražimo i savjet odvjetnika - požalila nam se majka (podaci poznati redakciji) djevojke koja je već položila i prijemni za logopediju, no zbog nule na eseju (ostale je testove prošla s dobrim ocjenama) propada joj željeni studij.

Odgovor na pritužbu

Majka nam je ustupila odgovor upravnog vijeća NCVVO-a na drugostupanjsku pritužbu njezine kćeri.

“...Središnja je tvrdnja površna te u njezinoj razradi izostaje primjerena argumentacija jer se ona temelji na netočnim podatcima i pogrešnim argumentima...

...Nadalje, ni na koji se način ne iskazuje na koji se to točno način Sonja žrtvuje da bi pribavila novac, tj. izostaje njezina odluka da se počne baviti prostitucijom kako bi financijski pomogla obitelji.

Vi možda mislite da je to iz Vaših riječi jasno, no to niste iskazali čak ni metaforički kao što ste to nedvosmisleno učinili u tekstu prigovora. Također, ne prepoznaje se Dunjina požrtvovnost u tome što je spremna udati se za čovjeka kojega ne voli kako bi pomogla obitelji i omogućila svojemu bratu nastavak školovanja, već pogrešno tvrdite da je ona prisiljena na taj brak", navodi se između ostalog u odgovoru.

Njezina kći u svom je prigovoru istaknula nekoliko problematičnih stvari. Primjerice, pravopis i gramatika boduju se s 3, 2, 1 bodom ili nulom. Njezin esej bio je dovoljno točan da je zaslužio barem jedan bod, smatra. Odradila je sve zadane elemente i ipak nije dobila ni jedan jedini bod. Navodimo i njezinu pritužbu s prvog stupnja koja nije uvažena:

“Navodim niz podupirućih podataka o tome odnosu (u Sonji su vidjeli izvor iz kojega su crpili, težak odnos s pomajkom Katerinom Ivanovnom, morala se priviknuti na nečasan posao, lijepa djevojka koja ni za što nije kriva, psihičko stanje jer je Sonja plakala i tresla se...). Nadalje, s obzirom na to da sam odgojena u izrazito kršćanskoj obitelji te da sam završila i osnovnu katoličku školu, bilo mi je vrlo neugodno pisati o tome".

Ništa od toga nije pomoglo, ova gimnazijalka, kao i njih još 865, maturu nije položila, a time nije završila ni srednju školu, iako je maturi očito ozbiljno pristupila.

Sto posto iz matematike

Foto: NCVVO

Ne treba zanemariti ni većinu učenika koji su maturu - prošli. Primjerice, 19 pristupnika ostvarilo je 100 posto riješenih zadataka na višoj razini matematike, njih devet iz fizike. Jedan pristupnik tri ispita riješio je sa 100 posto točnosti, jedan je potpuno točno riješilo dva ispita. Ipak, prosječne ocjene u svim obaveznim predmetima su lošije nego lani.

O ovakvim rezultatima razgovarali smo s nekoliko sugovornika iz sustava koji su bili uključeni u provođenje mature. Kako ističu, vidljivo je da mnogi učenici nisu bili dobro pripremljeni na državnu maturu iz hrvatskog jezika, kaže nam jedna ocjenjivačica.

Palo ih pola?

Bilo je škola, kažu nam, u kojima je iz eseja palo i više od polovice učenika. To je provjerljivo i može se analizirati rad nastavnika, smatra ona. No iz struke upozoravaju da nema dovoljno edukacija za nastavnike o tome kako pripremiti učenike za državnu maturu. Ono što je neophodno napraviti, kaže Nada Lovrić, predsjednica Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama, detaljna je i dubinska analiza državne mature - od rezultata do samih testova, ocjenjivanja, sastavljanja pitanja...

- Ovo je rezultat dugogodišnjeg popuštanja u cijelom sustavu. Od dijeljenja petica u osnovnoj školi zbog pritisaka roditelja, učenika i ravnatelja do puštanja da se lektire odrađuju kao kratki sadržaj. Ovo je problem koji se proteže debelo na osnovnu školu, pa nama do osmog razreda dolaze učenici koji ne znaju tablicu množenja - ističe Lovrić, koja je i nastavnica informatike u srednjoj školi.

- Ne znam zašto se toliko bojimo analize. Ovako ne idemo na ruku učenicima. Što se tiče žalbi, treba vidjeti koliko ih je realno, pa se onda može razgovarati je li ih previše. No o državnoj maturi ozbiljno moramo razgovarati jer ne bi bilo dobro da postane svrha sama sebi, odnosno da bude tek temelj za još veće plaćanje privatnih priprema. Pitanje je i je li državna matura dovoljan kriterij za fakultete. Po meni je ozbiljan problem i ovih devet posto gimnazijalaca koji nisu prošli, to jest njihov završni rad, provjera četverogodišnjeg školovanja - zaključuje Lovrić.