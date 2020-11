Na nekim misama bilo stotinjak ljudi: 'To je mali broj, crkva je velika. Ako mogu trgovine...'

U zagrebačkoj crkvi Svete Mati slobode misu su organizirali u dvorištu, a okupilo se dvjestotinjak vjernika. U osječkoj Konkatedrali sv. Petra i Pavla Apostola na jutarnjoj je bilo oko stotinjak ljudi

<p>Prva adventska nedjelja u crkvama je dočekana pod novim mjerama. Iako je vjernika bilo manje te su nosili maske i držali razmak, u svim crkvama koje smo obišli, bilo ih je više od 25.</p><p>Primjerice, u zagrebačkoj crkvi Svete Mati slobode misu su organizirali u dvorištu, a okupilo se dvjestotinjak vjernika. U osječkoj Konkatedrali sv. Petra i Pavla Apostola na jutarnjoj je bilo oko stotinjak ljudi, a gotovo isto i na ostalima. Vjernici pak misle kako je to sasvim prikladno prema veličini te crkve. Mnogi smatraju kako nije pravedno što su trgovački centri i dalje otvoreni bez ograničenja. U najpoznatijoj splitskoj crkvi, na Sirobuji, prebrojali smo 73 vjernika.</p><h2>Slavonski brod: Organizirali devet misa </h2><p>U katoličkoj crkvi Presvetog Trojstva u Slavonskom Bordu, ili kako Brođani kažu Velikoj crkvi, u nedjelju je organizirano devet misa u skladu s najnovijim epidemiološkim mjerama koje je donijela Vlada RH.</p><p>Na misama može nazočiti najviše 25 vjerenika u crkvi i isto toliko u klaustru samostana.</p><p>- Od subote smo vjernicima ponudili mogućnost da se telefonom predbilježe za nazočnost na misi. Nažalost jedini odabir onih koji mogu doći na misu je tko se prvi javi. Poduzeli smo sve epidemiološke mjere, međusobna distanca, obavezna maskica, prilagodili smo i misno slavlje kako bi dolazilo do što manje kontakta među vjernicima i eventualne zaraze. Nadam se da ćemo uz Božju pomoć prevladati i ovu situaciju - rekao je<strong> fra Klaudio Milohanović</strong>, gvardijan samostana.</p><p>Osim onih koji su nazočili misi, vjernicima je organiziran i tv prijenos lokalne televizije, tako da nitko nije uskraćen sudjelovati na početku nove liturgijske godine, koja je počela jučer u posve novim okolnostima u odnosu na dosadašnje.</p><p>Koliko se dalo vidjeti Brođani su disciplinirani, drže se svih epidemioloških mjera, no, gvardijan je rekao da ako i dođe neki vjernik više od dozvoljenog broja neće mu biti uskraćena nazočnost misi, ako ne u crkvi onda na otvorenom u klaustru crkve, što je dio naputka i Đakovačko-osječkog nadbiskupa<strong> Đure Hranića</strong> koji se oglasio svojim pismom u svezi pridržavanja mjera i organizacije misnog slavlja upućenim crkvenim velikodostojnicima.</p><p><br/> </p><h2>Split: U crkvi na Sirobuji 73 vjernika </h2><p>U najpoznatijoj splitskoj crkvi, onoj na Sirobuji, prebrojali smo 73 vjernika. Iako je odluka da ih na misi ne smije biti preko 25, okupili su se i poštivali razmak. Smatraju da je ta mjera sama po sebi nesuvisla, jer njihova crkva je, kažu, velika i prostrana.</p><p>- Ako u shopping centre ljudi mogu neograničeno ulaziti, zašto se stavljaju zabrane crkvi? Prije je bila mjera da se ljudi moraju rasporediti po četvornim metrima i to je bilo puno pravednije nego ovo sada, budući da ima i malih i velikih crkava. Prema tome, za manju crkvu neka ostane preporuka da unutra mora biti do 25 osoba, a za veće neka se uvede da nas može biti više. To bi jedino bilo pravedno - sažima ovaj problem vjernica koju smo prvu zatekli na izlazu iz crkve.</p><p>Župnik<strong> don Josip Delaš</strong> u potpunosti se slaže:</p><p>- Premijer Andrej Plenković rekao je da u crkvi smije biti 25 ljudi. Ne znam je li on uopće promislio o toj odluci. On nije katolik, nije odgojen u vjeri, pa možda i ne zna da nisu sve crkve iste. Trebalo je to puno bolje osmisliti. Naše je da ljude pozivamo u crkvu, a ne da ih tjeramo - poručuje don Josip. Korone se, kaže, ne boji:</p><p>- Niti nosim masku niti me briga. Ne idem u grad, samo kod časnih na ručak. Na misi mi ne treba jer je oltar udaljen, a vjernike koji izraze želju pričešćujem - dodaje don Josip koji zastupa stajalište da je virus stvoren od ljudske ruke kako bi se uništavalo određene države, a kao argument navodi to da ga u Kini više i nema.</p><p>Nekolicina vjernika ove župe je zaražena, no don Josip kaže kako se virus nije proširio u crkvi. Pokupili su ga drugamo.</p><p>- Ja bez maske ne idem niđe - uključuje se u razgovor i <strong>Ivka Barić</strong>. Otkad se vratila u iz Austrije u Hrvatsku, dolazi u ovu crkvu.</p><p>- Danas nas je još bilo puno, inače nas bude samo po 10, 15. Namjerno dolazim u ovu crkvu jer je prostrana. U drugima bi ili bilo tijesno ili bi morala izaći vani. Nego, ne smijem 'ćerki reć da uopće dolazim. Pita "mama, ideš li u crkvu", kažem "jok" - kroz osmjeh će Ivka.</p><p><strong>Marko Omrčen</strong> također se pridržava svih epidemioloških uputa:</p><p>- Ova crkva napravljena je prije deset godina, ali 1992. godine sam u ovoj župi, oženio sam se tu. Koliko sam vidio, danas je bilo sedamdeset ljudi, ali mogu reći da je to bilo baš okej, ne može bolje. Razmakli smo se i sve je bilo dobro, stvarno smo zadovoljni.</p><p><br/> </p><h2>Osijek: 'Došla sam se pomoliti, mise gledam na televiziji' </h2><p>Nakon uvođenja novih restriktivnih mjera i u osječkoj Konkatedrali sv. Petra i Pavla Apostola nastavlja se održavanje misa. Na jutarnjoj je bilo oko 100-tinjak ljudi, a gotovo isto i na ostalima. Vjernici pak misle kako je to sasvim prikladno jer je to iznimno malen broj prema veličini te crkve.</p><p>U strahu da zbog novih mjera neće moći ući u crkvu ali i kako bi zaštitili svoje zdravlje, mnogi su vjernici između misa dolazili u gotovo praznu Konkatedralu pomoliti se pred oltarom prije nego sama misa počne kada su se uputili natrag svojim domovima. Među takvima bila je i Marija koja se došla pomoliti u 9:30, prije mise koja počinje u 10:00 sati.</p><p>- Došla sam se malo ranije pomoliti jer ne znam koliko će kasnije biti ljudi. Imam 64 godine pa se trebam čuvati, a inače svake nedjelje dolazim u crkvu. Od kada vlada korona, dolazim malo ranije pomoliti se, a kasnije gledam mise na televiziji. – rekla nam je.</p><p>Za takve poput Marije Konkatedrala ostaje otvorena gotovo cijeli dan te se vjernike potiče da dolaze i među misama kako se za vrijeme njihovog održavanja ne bi stvarala gužva. Ipak, za vrijeme misa, kaže nam mons. Adam Bernatović, ne žele u crkvi glumiti zaštitare, a pogotovo ne dopuštati ljudima ulaz u crkvu.</p><p>- Mi se ne bavimo mjerama ali ih moramo poštivati kao i drugi. Naš Nadbiskup je rekao da ništa ne ukidamo već primjenjujemo u novim okolnostima. Mi imamo nekoga tko će na ulaz stavljati dezinfekcijska sredstva i paziti da ljudi nose maskice ali ostalo trebamo prepustiti ljudima jer su oni razumna bića. – rekao nam je<strong> mons. Bernatović</strong> koji je danas vodio jutarnju misu.</p><p>Razmišljali, su, kaže nam Adam, uvesti i tri zornice jer im nije cilj napuniti crkve u vrijeme korone već pružiti vjernicima utočište. U Konkatedrali nalaze se tri svećenika te se ljudi mogu najaviti ako se žele ispovijedati, a svaki od njih ima svoju odvojenu ispovjedaonicu. Kako se sve više bliži Božić, kateheze će također imati i online kako crkvu ne bi napunili. Ipak, danas je u Konkatedrali na jutarnjoj misi bilo gotovo 100 ljudi.</p><p>- Ovo je sve danas za nas malo novost. Imali smo sastanak ali opet, ja to stavljam na srce vjernicima, ne mogu im stajati na ulazu i govoriti 'nemoj ući'. Neka budu razumni ako vide da ima previše ljudi. U Konkatedralu dolaze ljudi iz svih krajeva, Osijeka i okolice. Treba biti tolerantan. Nemamo ovdje baš 25 ljudi, nećemo se lagati. Na misi u 6:30 bilo je nešto manje od 100 ljudi ali ova Konkatedrala ima veliki kapacitet i to je i dalje bilo i više od četiri kvadratna metra po čovjeku. Uz to, naše mise ne traju više od 45 minuta pa ljudi nisu dugo unutra. – zaključio je.</p><p>U osječkoj Konkatedrali tako su danas ljudi sjedili u jaknama i rukavicama jer grijanje ne pale pošto se crkva često prozračuje. Ljudima ne smeta broj ljudi na misama jer je i dalje moguće držati velik razmak.</p><p>- Nije bilo puno ljudi. Katedrala je velika pa smo svi držali razmak i svi su imali maskice. Žao mi je vidjeti crkvu ovako praznu ali takva su vremena. Dobro mi je bilo kada su odredili broj ljudi prema veličini prostorije ali ovo su gluposti. Neke su crkve manje, a neke veće i nema smisla da isti mali broj ljudi može u jedne i u druge. Zašto u bi u crkvama moglo biti samo 25 ljudi ako se drugi mogu naguravati po trgovačkim centrima. – rekao nam je nakon mise u Konkatedrali Ivan.</p><p>Ista je situacija bila i u ostatku osječkih crkvi. Kako se ispred Konkatedrale nalazi veliki adventski vijenac, mnogi se dolaze ispred njega fotografirati. Tako je došla i Dubravka koja je na jutarnjoj misi bila u Crkvi sv. Josipa Radnika.</p><p>- Bilo nas je 20-ak u prizemlju i 20-ak na gornjem dijelu. Svi su nosili maskice i imali smo određena mjesta za sjediti. Moramo se pridržavati ovih mjera i drago mi je da se pridržavaju. – rekla nam je jutros Dubravka Maras.</p><p>Iako je veći broj od propisanog, Osječani govore kako je to uredu jer i dalje postoji dovoljan razmak, a često za usporedbu uzimaju trgovačke centre za koje su uvedeno mnogo blaže mjere.</p><h2>Zagreb: Održali misu na otvorenom </h2><p>- Sad smo osuđeni da budemo tu vani jer ne možemo više u crkvu zbog mjera, ali bolje išta nego ništa - komentirala je mlada djevojka na klupi iščekujući nedjeljnu misu u zagrebačkoj crkvi Sv. Mati slobode na Jarunu.</p><p>Župnik crkve, <strong>don Damir Stojić</strong>, čija župa broji gotovo 5000 članova, odlučio je svojim vjernicima izaći u susret te održati misu na otvorenom. Na misama osim svećenika sudjeluju i ministranti, zbor i tehničari, čime je gotovo popunjena brojka od 25 ljudi unutar crkve pa je župnik Stojić dan ranije obavijestio vjernike kako će se mise od sada pa nadalje održavati na otvorenom unutar dvorišta crkve, naravno uz pridržavanje svih epidemioloških mjera.</p><p>Vjernici su tako na nedjeljnu misu počeli pristizati netom prije misnog slavlja, a u dvorištu ih ubrzo okupilo desetine, zatim stotine ljudi, što starih i mladih, što obitelji s djecom.Većina ih je imala maske i držali su se propisne distance, djeca su veselo trčkarala u krugu svojih roditelja.</p><p>Vidjevši novinare, don Stojić je, vidno uzrujan, vikao da se odmah maknemo ''s njihove zemlje'' te nas otpratio do najbliže zelene površine, ne puštajući nas iz vida dok se nije uvjerio da više nismo na teritoriju ''njihove zemlje''. Misu smo od tada pratili s pristojne udaljenosti, daleko od mase.</p><p>Neki slučajni prolaznici su, nakon što su vidjeli stotine ljudi na misi, odlučili pridružiti im se, dok su se ostali prolaznici vidno zgražali.</p><p>- Ma pogledajte ovo, je li to 25 ljudi? Evo šetamo već neko vrijeme i nigdje nikog, jedino su crkve krcate. Stvarno ne mogu razumjeti kako pojedinci mogu biti tako neodgovorni - komentirala je starija gospođa, a s njom se složila i mlađa obitelj s djetetom.</p><p>- Nemam ništa protiv crkve, ali čemu onda dvostruka pravila? Onda bi se svima trebalo dozvoliti okupljanja - rekli su mlađi supružnici.</p><p>No, s druge strane potoka, nekoliko desetaka metara od dvorišta crkve, uočili smo mlađeg gospodina s djetetom u kolicima. Mirno je stajao i osluškivao svećenikove riječi koje su, zbog buke automobila i tramvaja, jedva dopirale do njega. Stajao je tako neko vrijeme u osami, a onda kleknuo i molio. Pitali smo ga zašto stoji preko puta potoka, a ne u dvorištu crkve.</p><p>- Ne želim ništa komentirati, vidite da se molim. Ali drago mi je da ste mi se pridružili - rekao je kratko i nastavio s molitvom. Nismo ga htjeli više uznemiravati.</p><p>Od dozvoljenih 25, u dvorištu crkve našlo se tako oko 200-tinjak vjernika. U nekim trenucima, posebno nakon pričesti, mnogi kao da su zaboravili na maske i distancu. Nakon samog završetka mise, mnogi vjernici naišli su na susjede, kolege i prijatelje te u međusobnom razgovoru napustili dvorište Crkve.</p><h2>Zadar: Vjernici mise prate preko medija </h2><p>- Zbog novonastalih okolnosti uslijed kontakta sa zaraženom osobom, a koje od nas zahtijevaju veće mjere opreza, odlučili smo kroz naredno vrijeme od deset dana dogoditi sva bogoslužna slavlja u našoj crkvi, kao i rad župnog ureda i župne kateheze za sve uzraste. U neodgodivoj potrebi uvijek možete nazvati broj našeg župnog ureda. Sve su ovo mjere kojima želimo očitovati našu ljubav prema bližnjima pazeći na zdravlje drugih. Baš iz tih razloga neće nam biti moguće u nedjelju slaviti svetu misu kako je to bilo uobičajeno - piše na vratima crkve Srca Isusovog u Zadru.</p><p>Ostali smo ispred vrata zatvorene crkve. Htjeli smo razgovarati s <strong>fra Nikicom Devčićem</strong>, župnikom te crkve, koji je postao virtualno poznat nakon što je snimka s njegove mise završila na društvenoj mreži. Vjernika koji je čitao poslanicu, nježno je opomenuo da je nešto krivo pročitao, na što se ovaj obrecnuo na svećenika, a on se skrušeno povukao za oltar.</p><p>Nitko nije ni prišao vratima crkve u vrijeme kad je obično misa. Na ulazu u Svetog Krševana piše da su svi u samostanu, koji je u sklopu crkve, u samoizolaciji zbog mjera sigurnosti. Pred vratima su zapaljeni lampioni, a jugo kovitla otpalo lišće. </p><p>Svratili smo do katedrale sv. Stošije. Samo je jedna vjernica "poljubila vrata" kad i mi. Na vratima nije bilo obavijesti, a časna sestra nam je s prozora doviknula da provjerimo je li možda otvorena obližnja crkva Gospe od zdravlja. Simbolično ili ne, i ona je bila zaključana.</p><p>Zadrani su očito odlučili ostati u svojim kućama i mise pratiti preko medija. Podaci o oboljelima su visoki. U nedjelju je na području Zadarske županije 157 novooboljelih osoba od koronavirusa, a dan ranije premašen je rekord od 195 novooboljelih. Aktivno je 1868 slučajeva zaraze.</p>