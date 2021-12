Dan uoči nove godine trgovine diljem Hrvatske rade po skraćenom radnom vremenu, a za Novu godinu sve će biti zatvoreno. U slučaju da ste zaboravili kupiti nešto za spektakularan doček još uvijek nije kasno.

Pogledajte popis trgovina:

Lidl

Lidl se danas zatvara u 16 sati.

Konzum

Konzum danas radi skraćeno, većina trgovina zatvara u 17 sati, neke i ranije. Detaljan raspored pogledajte ovdje.

Tommy

Trgovine Tommyja će danas biti otvorene do 18 sati.

Spar

Spar će raditi po posebnom radnom vremenu, danas, na Staru godinu, do 18 sati. Točan raspored provjerite ovdje.

Plodine

Trgovine Plodina danas rade do 18 sati.

Kaufland

Sve trgovine Kauflanda danas rade do 18 sati.

Studenac

Trgovine Studenca imaju prilagođeno radno vrijeme za Staru godinu, a točan popis svih trgovina možete pogledati ovdje.

Müller trgovine danas uglavnom rade skraćeno. Detaljni raspored pogledajte ovdje.

Na novu godinu sve trgovine će biti zatvorene.

Kako rade trgovački centri?

Westgate danas radi do 17 sati.

Radno vrijeme Arena Centra danas je do 17 sati, ali postoje dućani s drugačijim radnim vremenom. Detalje možete pogledati ovdje.

Avenue Mall danas radi do 18 sati, radno vrijeme pojedinih trgovina i uslužnih servisa i kafića možete pogledati ovdje.

Trgovine u šoping centrima City Center One rade do 17, a za kafiće i uslužne servise radno vrijeme pogledajte ovdje.

Mall of Split danas radi do 16 sati.

Riječki ZTC radi do 17 sati, no kafići i Plodine u njemu rade do 18.

Osječka Portanova danas radi do 17 sati.

Trgovine u varaždinskom Luminiju danas rade do 17 sati.

Kao i trgovine i trgovački lanci, svi centri su zatvoreni!