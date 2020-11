Na obljetnicu pada Vukovara pjesmama i videima veličao četnike i osporavao zločine

Vukovarsko tužiteljstvo ispitalo je muškarca (42) iz Borova kojeg sumnjiči za poticanje na nasilje i mržnju prema Hrvatima i od suca istrage zatražilo da ga pritvori

<p>Općinsko državno odvjetništvo u Vukovaru je povodom zaprimljene kaznene prijave PU vukovarsko-srijemske provelo dokaznu radnju prvog ispitivanja hrvatskog državljanina (42) zbog osnova sumnje na počinjenje kaznenih djela protiv javnog reda javnim poticanjem na nasilje i mržnju.</p><p>Postoji osnovana sumnja da je osumnjičeni od 18. studenog 2019. do 18. studenog 2020., u Borovu, na svom profilu jedne društvene mreže, u cilju izazivanja netrpeljivosti prema pripadnicima hrvatskog naroda te umanjivanja zločina agresije prema pripadnicima hrvatskog naroda u Vukovaru, objavljivao fotografije, videa i pjesme u kojima veliča tzv. Republiku Srpsku Krajinu i njezinu vojsku. Sumnjiče ga i da je obilježavao "oslobođenje" Vukovara, osporavao Vukovar kao hrvatski grad te zločine koji su počinjeni na njegovom području.</p><p>Državno odvjetništvo je, nakon što su ga ispitali, sucu istrage Županijskog suda u Vukovaru podnijelo prijedlog za određivanjem istražnog zatvora kako ne bi mogao ponoviti kazneno djelo. Sudac istrage Županijskog suda u Vukoravu odbio ga je pritvoriti jer do sada nije bio prekršajno ni kazneno prijavljivan za slična nedjela. No odredio mu je mjeru opreza te se osumnjičeni svaki ponedjeljak u mjesecu mora javiti u Policijsku postaju Vukovar. </p>