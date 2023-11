Na pet mjesta u Zagrebu pukle cijevi, građani ostali bez vode

Popucale su cijevi s vodom u nekim dijelovima Zagreba zbog niskih temperatura, a do riješenja problema okolo će ići cisterne pune pitkom vodom.

– Danas, 27. studenog 2023. godine, zbog puknuća cjevovoda bez vode je dio potrošača u ulicima Ivana Fiamina, Rabarivoj ulici od Brisečke do Vitezićeve ulice, do 15 sati, Malovanske stube, do 15 sati, te ulica Rebro, do 13 sati. Bez vode je i dio potrošača u ulici Božidara Adžije, do 15 sati – izvijestili su iz Zagrebačkog holdinga.

Za vrijeme radova, opskrba vodom osigurana je autocisternom s oznakom 'VODA ZA PIĆE' tako da stanovnici navedenih ulica s kantama ili bocama mogu tamo uzeti pitku vodu.