Na Platku pada snijeg, zabijelilo je i na Učkoj: Kiša i grmljavina u cijeloj zemlji, alarm zbog bure...

Na Sjevernom Jadranu pada kiša, a Platak je prekriven bijelim prekrivačem. Parkiralište je puno snijega, dok su ostale kamere zametene snijegom. Snijeg je pao i na Učki, a temperature su oko nule. U utorak će biti promjenljivo, na zapadu u unutrašnjosti pretežno oblačno, javlja Državni hidrometeorološki zavod. Povremeno će padati kiša i lokalno jači pljuskovi s grmljavinom. Bit će i susnježice i snijega, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj.

Foto: DHMZ

Na istoku i južnom Jadranu bit će sunčanije, a kiša i pljuskovi padat će većinom prema kraju dana. Puhat će slab i umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni vjetar, a na istoku jugoistočni, navečer u okretanju na zapadni. Na sjevernom Jadranu umjerena umjerena do jaka bura, a u Dalmaciji jugo, poslijepodne u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak.

Zbog jake bure na snazi je meteoalarm za Velebitsko područje. Najjači udari vjetra bit će i do 110 kilometara na sat.

Najniža jutarnja temperatura većinom od 1 do 6, na Jadranu između 7 i 12 °C. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 9 do 14, u gorju niža, a u Dalmaciji i Slavoniji od 15 do 20 °C.

Foto: DHMZ

U narednim danima bit će promjenjivo, pogotovo u srijedu u unutrašnjosti i pretežno oblačno. Osobito će do četvrtka povremeno biti kiše, lokalno i pljuskova s grmljavinom, a uglavnom u gorju susnježice i snijega. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni, u petak jugozapadni, na Jadranu većinom slab i umjeren jugozapadnjak i jugo. Dnevna temperatura u blagom porastu.