Na Platku snijeg, a pijavice kod Primoštena: 'Bila je ogromna, nisam to u životu prije vidio'

Nekoliko pijavica kod Primoštena i Rogoznice snimili su jutros čitatelji, a kamere na Platku pokazuju i da pada snijeg. Subota će biti puno hladnija uz obilnu kišu koja se može očekivati na Jadranu

<p>Nakon jučerašnjeg kaotičnog vremena diljem zemlje i u subotu možemo očekivati puno kiše, osobito na Jadranu, a kod Primoštena se jutros razvila i pijavica.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO</strong></p><p>- Popeo sam se na balkon da vidim što se događa i izvadio mobitel da snimim. Pijavica je bila ogromna i u trenutku je temperatura pala nekoliko stupnjeva. Nikad to prije nisam vidio u životu. Krenula je ravno prema selu, ali je srećom, taman prije Primoštena zakačila otok Maslinovik i raspršila se. Svi smo odahnuli - rekao je čitatelj. </p><p>Drugi čitatelj iz Rogoznice također je poslao fotografije velikih pijavica.</p><p>Na skijalištu Platak jutros je temperatura pala na samo 1 Celzij te pada i snijeg.</p><p>Bit će promjenljivo oblačno, povremeno s kišom i razmjerno svježe, kiša će biti češća, lokalno i obilnija na Jadranu i u područjima uz Jadran, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za subotu.</p><p>Popodne kiša uglavnom u Dalmaciji, gdje je moguć i poneki izraženiji pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjeren i jak zapadni i sjeverozapadni vjetar, na jugu i jugozapadni, a na sjevernom će dijelu nakon jugozapadnjaka uz obalu prolazno zapuhati bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 11 do 16, na Jadranu te u Slavoniji i Baranji te unutrašnjosti Dalmacije između 17 i 21 stupnjeva Celzijusovih.</p>