Na početku rasprave bilo devet zastupnika, a kasnije se broj poduplao. Gdje su ostali?

Novi saziv, stari obrasci. Poluprazna sabornica i ovoga tjedna bila je konstanta. Petak je bio dan za raspravu o Rezoluciji o umjetnoj inteligenciji koji je predložila nezavisna zastupnica Marija Selak Raspudić. No ni za to nije bilo interesa. Na početak rada stiglo je devet zastupnika, a kako je vrijeme odmicalo u Velikoj vijećnici broj prisutnih zastupnika došao je do njih 18. Iz redova vladajućih u dvorani je bilo njih tek četvero. Na saborskim stranicama vidljivo je da je od 151 izabranog zastupnika i zastupnice njih 12 odsutno zbog službenog puta. Selak Raspudić situacija u sabornici nije obeshrabrila, jer doživjela je u prošlom sazivu da je u dvorani bila jedina, a njezino izlaganje slušao je tek predsjedavajući.

