Na području Vinkovaca u tijeku istraživanja geotermalnog potencijala za toplinarstvo

Na vinkovačkom području u tijeku su istraživanja geotermalnog potencijala kako bi se utvrdilo stvarno stanje ležišta termalnih voda radi njihova korištenja za toplinarstvo.

"Grad Vinkovci ima toplinski sustav na koji je priključeno oko 1700 domaćinstava i - ako se ovo istraživanje pokaže plodonosnim - mogli bismo se okrenuti obnovljivim izvorima energije. No, nije samo u pitanju toplinarstvo, već bi koristi mogla imati i industrija, a posebice poljoprivreda kada je u pitanju staklenička proizvodnja", rekao je zamjenik vinkovačkoga gradonačelnika Josip Romić, koji je u ponedjeljak obišao mjesto na kojem se istražuje geotermalni potencijal.

Po njegovim riječima, dobrobiti od korištenja geotermalnih izvora energije su višestruki, od održivoga kružnog gospodarenja obnovljivim izvorima energije do energetske neovisnosti, a sve radi dugoročne ekonomske isplativosti.

"Procjena je da bi prelaskom na grijanje iz geotermalnih izvora računi građana za grijanje bili niži i za 50 posto", rekao je Romić.

Kroz Nacionalni plan oporavka i održivosti projekt procjene geotermalnog potencijala za upotrebu u toplinarstvu provodi se na šest mjesta u Hrvatskoj.

Na području Zaprešića, Velike Gorice, Siska i Osijeka snimanja su završena, u Vinkovcima su u tijeku, a slijede i na području Vukovara, rekla je direktorica Sektora za geotermalnu energiju Agencije za ugljikovodike Martina Tuschl.

Objasnila je kako se seizmičko snimanje izvodi tako da se promatra kretanje seizmičkog vala od njegova izvora na površini do geoloških elemenata u podzemlju, od kojih se on reflektira, i njegov povratak do prijamnika, geofona. Povratkom vala na površinu, na kojoj su bežični geofoni, dobiva se jasna slika onoga što je ispod zemlje.

Snimanje provodi poljska tvrtka Geofizika Torun.

Najčitaniji članci