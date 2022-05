Na Poljudu se očekuje 30.000 navijača Hajduka i Rijeke, dva prazna sektora će ih dijeliti

Stadion će biti ispunjen gotovo do posljednjeg mjesta, na tribinama će biti oko 30.000 navijača oba kluba, i to predstavlja veliki sigurnosni rizik, poglavito nakon "slučaja Desinec" i moguće reakcije navijača Hajduka prema policiji. Ono što cijeloj priči daje posebnu dimenziju je to što se utakmica igra na Poljudu, nominalno je domaćin Rijeka, organizator je HNS, no oni su sigurnosna pitanja organizacije prepustili Hajduku.