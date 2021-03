U Hrvatskoj je, prema riječima šefa HZJZ-a Krunoslava Capaka, 25 posto ljudi bilo u kontaktu s virusom. Više od 168.000 ljudi primilo je prvu dozu, a više od 65.000 obje. Procjepljivanje ide presporo da bismo se mogli opustiti, no brojke novozaraženih govore da disciplina građana više nije na visokom nivou.

Danas smo imali 777 novih slučajeva zaraze, a 10 ljudi je izgubilo bitku za život. Aktivno zaraženih je 4289, među kojima je 811 pacijenata na bolničkom liječenju, a 79 na respiratoru.

- Trenutačno stanje nas mora zabrinuti. Ovo što se u Hrvatskoj događa definitivno je preslika situacije iz susjednih zemalja u kojima je stanje puno gore. Uvijek sam bio zagovornik strožih mjera, iako sam prošli tjedan govorio da je dobro malo popuštanja uz uvjet da se epidemiološke mjere i dalje poštuju. Hodajući gradom vidim da to nije tako. Ljudi su se dosta opustili. Rast zaraženih za sada nije odraz otvaranja terasa, to ćemo vidjeti kroz deset dana, nego je to rezultat privatnih zabava i otvaranja škola - pojasnio je pulmolog Saša Srića. Upozorio je da ako dnevna brojka zaraženih prijeđe 1000, Stožer će morati postrožiti mjere.

- Na pragu smo trećeg vala i to nimalo ne obeshrabruje. Ako kroz dva tjedna uđemo u treći val pandemije, teoretski bismo se do ljeta mogli riješiti tog rasta, ali samo uz stroga poštovanja mjera - dodao je. Ističe kako ova cijepljenja “na kapaljku” ne pomažu previše u zaustavljanju pandemije.

- Pogledajte što se događa u Srbiji. Ondje se puno ljudi cijepilo, no odmah su odbacili maske i eto problema. Dakle, dok se u Hrvatskoj ne procijepi barem 60 posto stanovništva, maske se ne smiju skidati - zaključio je Srića.

Od prvog slučaja u veljači lani ukupno je zabilježeno 248.838 osoba zaraženih korona virusom u Hrvatskoj, a preminulo ih je 5635. Ukupno se oporavilo 238.914 osoba, od toga 459 u zadnja 24 sata. Ukupno je testirano 1,410.383 ljudi, od toga 6755 u proteklom danu. Premijer Andrej Plenković također je upozorio da trebamo biti oprezni, jer iako je kod nas još dobra situacija, u regiji raste broj zaraženih.