Kako neslužbeno doznajemo u Infektivnoj klinici "Dr. Fran Mihaljević", na respiratoru je kod njih sad i suprug jedne od rodilja koja se tamo liječi od Covida-19. Njegova je supruga bila na ECMO aparatu, umjetnim plućima kao zadnjoj pomoći nakon respiratora, no doznajemo da je skinuta s aparata, što znači da joj je stanje poboljšano.

U utorak je, podsjetimo, bitku za život na Infektivnoj izgubila 42-godišnja rodilja, čije se dijete, staro dva tjedna, nalazi na liječenju u KBC-u Zagreb. Dijete dobro napreduje nakon prijevremenog poroda carskim rezom, doznajemo.

Kako je majka bila u jako lošem stanju, liječnici su procijenili da je zbog nedovoljne opskrbe djeteta kisikom, nužan bio prijevremeni porod. Majka je, nažalost, preminula u utorak zbog, kako je službeno navedeno, multiorganskog zatajenja.

ECMO uređaj, "umjetna pluća" krv opskrbljuju kisikom, kako bi se za to vrijeme pacijentičina pluća odmarala, i vratila u funkciju.

Na infektivnoj klinici je u teškom stanju i dvoje 23-godišnjaka, koji su prethodno bili zdravi, bez komorbiditeta. Nitko nije cijepljen.

Dvije rodilje i dalje su na intenzivnoj skrbi u KBC-u Splitu, izvijestilo je ravnateljstvo te bolnice u srijedu. U KBC-u Rijeka odgovaraju kako se kod njih oporavlja najteže oboljela rodilja, stara 33 godine. U utorak navečer skinuli su je s respiratora i samo je na kisiku te je u srijedu preseljena na odjel. Ostale dvije rodilje i jedna trudnica također su dobrog općeg stanja, a jedna od njih, koja je još u utorak bila na kisiku, više nije. Na Rebru i u KB-u Dubrava nemaju Covid oboljelih trudnica i rodilja, pri čemu u Dubravi niti nemaju ginekologiju i porodništvo. Imaju pet pacijenata mlađih od 50 na respiratoru, najmlađi ima 24 godine, nitko od njih nije cijepljen.

'Ako majka nije dobro, neće ni dijete biti'

Stručnjake imunologije smo pitali što Covid-19 može uzrokovati u trudnoći te smiju li se, i trebaju li se, trudnice cijepiti. Kako pojašnjava imunolog prof. dr. Zlatko Trobonjača, američki Centar za prevenciju bolesti trudnoću navodi kao rizično stanje za razvoj težeg Covida. To se osobito odnosi na trudnice koje pate od pretilosti, visokog tlaka i dijabetesa, a pogotovo u zadnjem tromjesečju trudnoće može doći do velikih problema.

- Ako majka nije dobro, neće ni dijete biti, i to je najlošije. Sam virus neće izazvati malformaciju djeteta, to je potvrđeno. Posteljica se može inficirati, ali je prijenos virusa kroz placentu na dijete vrlo rijedak. Ako se dogodi, može biti fatalno, no nasreću, vrlo je rijetko. Zaražene trudnice rađaju u prosjeku sedam dana ranije, mnogo je mogućih posljedica Covida u tom stanju - napominje prof. Trobonjača.

Dodaje da se žena može, i treba, cijepiti bilo kad prije, u vrijeme ili poslije trudnoće, nema štetnih posljedica za nju ili dijete.

Štoviše, zaštićeni će biti oboje jer će dijete još u trbuhu kroz posteljicu dobiti majčina antitijela. Ako se žena cijepi nakon porođaja i doji, dijete će kroz njeno mlijeko također primiti zaštitna antitijela.

- Od ginekologa i embriologa može se ponekad čuti da cjepivo treba izbjegavati u prva tri mjeseca trudnoće, no to je paušalna preporuka, koja se tiče apsolutno svih lijekova i cjepiva, pa čak i krema. U tom periodu dječje tkivo i organi najbrže se razvijaju, pa je preporuka ginekologa tad ništa ne uzimati. Međutim, u istraživanje efekata cjepiva dosad je ušlo već oko 100.000 trudnica i rodilja koje su se slučajno cijepile na početku trudnoće, za koju još nisu niti znale. Potvrđeno je, kaže prof. Trobonjača, da cjepivo nije utjecalo ni na njih ni na dijete. S druge strane, Covid itekako može. Preporučuje cijepljenje mRNA Pfizerom ili Modernom.

Turdnice se mogu cijepiti bilo kad

Imunolog prof. dr. Stipan Jonjić napominje kako je dobro da se trudnice cijepe, iako se slaže kako bi bilo bolje da imamo jasnije preporuke o tome na razini cijele Europe.

Virusne infekcije su nezgodne za trudnoću, pogotovo tijekom rane trudnoće, dodaje. Postoje neka istraživanja koja pokazuju da su trudnice, i žene neposredno poslije porođaja, mnogo osjetljivije na Covid-19, što nije nepoznanica budući da su neki oblici gripe također patogeniji za trudnice.

U kasnijim stadijima trudnoće žene teže dišu jer imaju manje prostora za pluća, a poznato je da Covid-19 ugrožava upravo pluća, pa je to na neki način logično moguće povezati.

- Moj je savjet svim ženama, a napose onima u reproduktivnoj dobi, da se cijepe što prije, ali i čuvaju od infekcije - zaključuje prof. Jonjić.