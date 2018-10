Na ruci uzgojili nos od njezinog tkiva: 'Presretna sam s njime'

Osjećaj je poseban, fenomenalan, kao da sam se ponovo rodila. Sada vidim da je sve vrijedilo, oduševljeno je ispričala žena iz Slovenije koja je, nakon što je izgubila sve nade da će ikada više imati nos kao i svi, ipak dobila drugu šansu.

Liječnici Klinike za plastičnu i estetsku kirurgiju ljubljanskog Sveučilišnog kliničkog centra (UKC) uz pomoć 3D tehnologije uzgojili su na njenoj podlaktici nos koji su joj potom presadili na lice.

Naime, prije četiri godine dijagnosticiran joj je invazivni rak, zbog čega su joj liječnici morali trajno odstraniti nos, inače najizloženiji organ na licu.

Foto: UKC ljubljana

- Pala sam u depresiju, počela odlaziti psihologu, a onda i psihijatru. Noćima bih se budila i pipala lice, misleći da sam sanjala amputaciju. Bojala sam se da će mi se bolest vratiti - započinje svoju priču žena. Dodaje kako je prvotno moguće rješenje bila silikonska proteza za nos, no to joj se nije svidjelo.

Naime, proteza se ljeti, zbog visokih temperatura može lako odlijepiti, a zimi se ne zagrijava već ostaje hladna. Uz to, ljepilo s proteze može nadražiti kožu. Stoga je žena htjela nešto drugo. U Klinici za plastičnu i estetsku kirurgiju naišla je na specijaliste Uroša Ahčana i Vojka Didanoviča, koji su joj ponudili novu, drukčiju ideju.

- Odlučili smo nos rekonstruirati iz kože i mekanog tkiva podlaktice, potom ga mjesec dana pustiti da stoji na ruci kako bi se prokrvio i povezao živcima te ga naposljetku pažljivo presaditi na lice pacijentice - kaže Ahčan i dodaje kako rekonstrukcija nosa nakon amputacije predstavlja jednu od najzahtjevnijih operacija.

Foto: UKC ljubljana

- Koža za rekonstrukciju mora biti što sličnija onoj na licu. Uz to, takvi zahvati su često nepredvidivi, zahtijevaju jako puno razgovora s pacijentom kako bi mu se objasnile sve moguće komplikacije, koliko traje oporavak i slično - objašnjava njegov kolega Vojko Didanovič, specijalist maksilofacijalne kirurgije.

Prošla je dvije operacije po 8 sati

Slovenski liječnici su najprije trodimenzionalnim skeniranjem otisnuli model lica i oblik nosa pacijentice. Na osnovu tog 3D modela od tkiva i kože s njene podlaktice rekonstruirali su nos i položili ga na njenu ruku.

Tamo je nos “boravio” 30 dana, a onda su ga u zadnjoj fazi presadili pacijentici na lice.

- Kad mi je doktor Ahčan rekao da to može izvesti, u meni se probudila nova nada - priznaje žena. Prvu operaciju, koja je trajala oko osam sati, liječnici su izveli lani krajem prosinca, a onda su nos s podlaktice ženi na lice presadili početkom travnja ove godine. Druga operacija također je trajala više od osam sati.

Foto: UKC ljubljana

- Zahvat je izvela veća ekipa, kirurg plastične i estetske kirurgije, profesor Uroš Ahčan i maksilofacijalni kirurg, doktor Vojko Didanovič. Uz njih, operaciji su prisustvovali anesteziolozi, medicinske sestre, bolničari i ostalo osoblje - kažu nam u Sveučilišnom kliničkom centru u Ljubljani. Ponosno ističu kako je rezultat, nakon pola godine odmaka odličan te da se pacijentica osjeća dobro. Doktor Ahčan uvjeren je da je ovo prekretnica u estetskoj kirurgiji.

'Sretna sam, sva koža i tkivo su moji'

Kao glavnu prednost naveo je činjenicu da je nos uzgojen iz tkiva žene, zbog čega je rehabilitacija kraća. Presretna žena danas živi s novim nosom.

- Normalno dišem, mirise osjetim intenzivnije, ali ništa me ne boli. Čim sam se probudila iz narkoze, osjetila sam da je to to. Ništa nije strano, sve tkivo i koža su moji i to je fenomenalno - zaključuje.