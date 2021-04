Na sjednici Vlade raspravljat će se o prijedlogu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, prijedlog programa konvergencije za razdoblje 2022.-2024. Govorit će se i o aktualnim informacijama o potresom pogođenom području i situaciji vezanoj uz pandemiju covida.

Sjednicu uživo možete pratiti ovdje

Nakon usvajanja Dnevnog reda Plenković je rekao:

"Danas ćemo usvojiti prijedlog Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, inzistiram – prijedlog, na usvajanje koje onda odlazi Europskoj komisiji. Riječ je o ključnom dokumentu za razvoj Hrvatske, gospodarski oporavak i korištenje 47 milijardi kuna za strukturne reforme i ulaganja. Do kraja 2023. ćemo zatražiti zajmove 3,6 milijardi eura ako bude potrebno. Dokument detaljno na preko 1100 stranica sadrži opis reformi i ulaganja.

Prema našoj procjeni 66 posto plana odnosi se na oporavak, a 34 posto na otpornost. Svaka komponenta ima digitalne i zelene sastavnice. Provedbom plana Hrvatska će sutra biti zelenija i digitalnija.”

"Na obnovu zgrada trebalo bi ići šest milijardi kuna, tu govorimo o obnovi od potresa. Na oporavak se odnosi 66 posto plana odnosi na oporavak, a 34 posto na otpornost. Gospodarski oporavak odnosi se na usmjeravanje investicija na one sektore koji kratkoročno ili srednjeročno jamče gospodarski rast i očuvanje radnih mjesta. Jačanje otpornosti podrazumijeva provođenje reformi koje će institucije učiniti racionalnijim i učinkovitijim", rekao je.

Dodao je da, kada je riječ o makroekonomskim učincima, projekcije realnog rasta BDP-a pokazuju da bi u ovoj godini trebao bi biti 5.2 posto, a predviđa se i rast od 6.6 posto te 4.1 posto u 2023. godini. ''Očekuje se da će reforme koje će se provesti dati dodatan zamah privatnom sektoru", dodao je.

Otkrio je da će se do 2026. godine za 25 posto smanjiti broj sudskih procesa.

Govorio je i o epidemiološkoj situaciji.

- Što se tiče epidemiološke situacije, brojevi su počeli padati, no i dalje moramo biti odgovorni. Svatko ima aktivnu ulogu u tom procesu. To se posebno odnosi na turističku sezonu. Zamolio sam ministra zdravstva da pripremi dokument kako bismo initenzivirali proces cijepljenja u Hrvatskoj. Imat ćemo minimalno 3,2 milijuna doza do kraja lipnja, a vjerojatno i više. Svi koji će htjeti primiti cjepivo, moći će, a ja još jednom apeliram – cijepljenje je dobro, koristi su veće od rizika - rekao je Plenković.