Kad su svirači otišli, dečki su se još htjeli zabaviti, pa su počeli puštati glazbu s YouTubea. Netko je pitao mojeg brata ima li kakvu glazbenu želju, pjesmu koju želi da se iduća pusti. On je rekao da mu se sluša neka Škorina pjesma. Onda je počeo užas.

Ispričala nam je to Katarina Andrijanić, čijeg su brata Ivana Andrijanića na slavlju rođakova sina prošlog vikenda u Starim Jankovcima teško pretukli.

- Na zabavi nas je bilo tridesetak. U društvu su se, osim nas, Vinkovčana i Novoselaca, našli dečki srpske nacionalnosti iz Srijemskih Laza, mjesta u kojem živi rođak koji je slavio rođenje djeteta - rekao je Ivan za portal vinkulja.hr.

Oko dva ujutro svirači su otišli, pa se i vesela ekipa počela razilaziti.

’Hoćeš možda Thompsona?’

- Upitali su me sarkastično hoću li možda da mi puste Thompsona, na što sam, osjećajući napetost, odgovorio kako nema potrebe, da možemo i dalje slušati cajke, koje su tijekom večeri uglavnom bile na repertoaru. Pretpostavljam kako je to bio okidač za ono što je bilo kasnije, jer večer je prije toga bila potpuno pitoma. Naime, osjetio sam udarac u glavu, uspio sam vidjeti momka iz Srijemskih Laza koji me prvi udario. Pao sam na pod, uspio sam vidjeti još dvojicu koja su me udarala. Doslovno su mi skakali po glavi i tko zna kako bi sve završilo da me sestričnin suprug nije zaštitio svojim tijelom, pri čemu je i on pretrpio ozljede. Nakon što su me iscipelarili, nas smo dvojica pokušali izaći iz tog objekta. Tad je naišao rođakov brat, koji je organizirao proslavu, stavio nas je u auto i odvezao u vinkovačku bolnicu - ispričao je Ivan, koji se i dalje bori s teškim ozljedama.

- Čim je pao na pod, počeli su ga udarati nogama. Nisu stali ni kad su vidjeli da je u nesvijesti! Pretukli su ga skoro do smrti! On je dobio više fraktura, a sestričnin suprug, koji ga je pokušao zaštititi i nosio ga van, također je završio u bolnici, nema lomova, ali mu je tijelo prepuno modrica - rekla nam je Katarina.

Ivan je te kobne noći pretrpio višestruki prijelom lubanje i kosti lica, očne šupljine i nosne kosti. Policija čeka izvještaj iz bolnice kako bi ustvrdili je li riječ o pokušaju ubojstva.