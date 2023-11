Na Sljemenu je pao prvi snijeg

Prvi ovosezonski snijeg pao je u petak na Sljemenu. Kako su ranije izvijestili prognostičari DHMZ-a, drugi dio dana donijet će kišu koja će u gorju prelaziti u snijeg.

Tako je i bilo. Hladnije vrijeme donijelo je snijeg u Zagreb, a prema prvim prognozama i sutra temperature mjestimice ići ispod nule.

U noći i ujutro oblačno s kišom, u gorju susnježicom i snijegom uz moguće stvaranje tanjeg snježnog pokrivača. Malo snijega može pasti i u nizinama. Popodne smanjenje naoblake uz sve rjeđu oborinu - izvijestili su iz DHMZ-a.

Foto: DHMZ

Vjetar će biti slab, u drugom dijelu dana i umjeren sjeverni i sjeverozapadni, ponegdje s jakim udarima.

Na Jadranu umjerena do jaka bura i sjeverni vjetar, mjestimice s olujnim udarima, a krajem dana na sjeveru okretanje na sjeverozapadni.

Jutarnja temperatura zraka od -1 do 4, na moru od 5 do 10, a najviša dnevna između 3 i 7 na kopnu te od 9 do 13 °C duž obale. Navečer jače zahladnjenje.

