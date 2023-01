Na snazi meteoalarm zbog jake bure na Jadranu. Diljem zemlje sunčano, moguće slabe oborine

U većini krajeva u utorak će biti pretežno sunčano. Na istoku uz promjenljivu naoblaku može biti slabih oborina.

Vjetar većinom slab, u Slavoniji i Baranji umjeren i jak sjeverozapadnjak.

Na Jadranu umjerena, u Dalmaciji i jaka bura i sjeverni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 5 i 10, na Jadranu od 10 do 14 °C.

Žuti meteoalarm na snazi je za riječku regiju zbog iznimno niske temperature tijekom noći i jutra. U sjevernoj Dalmaciji, splitskoj regiji, srednjoj Dalmaciji, te južnoj će puhati jaka bura. Ostatak Hrvatske je zelen, odnosno nema upozorenja.

Djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku bit će prvog dana veljače, a u Dalmaciji do sredine dana pretežno sunčano. Ujutro u unutrašnjosti lokalno moguća magla. Navečer u Slavoniji i Baranji mjestimice može biti malo kiše, a zatim i na jugu zemlje.

Vjetar uglavnom slab jugozapadni, na moru i zapadni, a duž obale prijepodne ponegdje jugoistočni, na jugu još bura. Najniža jutarnja temperatura od -4 do 1, u gorju i do -7, a na Jadranu od 1 do 6 °C.

Najviša dnevna temperatura od 6 do 11, na Jadranu od 10 do 14 °C.

