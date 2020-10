Na snazi žuti i narančasti alarm: Opet stižu grmljavinske oluje i pijavice, sunca nema na vidiku

Dugotrajnije stabilizacije vremena nema na vidiku jer se u subotu opet povećava vjerojatnost za češću kišu, najavio je Vakula.

<p>Stiže nam nova neugodna promjena vremena, pa nas već danas očekuje nepovoljnije vrijeme, sa sve zamjetnijom južinom i padom tlaka zbog približavanja novog frontalnog poremećaja s kojim će tijekom svježije srijede gotovo posvuda padati kiša. Ponegdje će opet biti i obilnijih pljuskova s grmljavinom, vjerojatno i olujnih nevremena, na Jadranu i pijavica, najavljuje u novoj prognozi za <a href="https://www.hrt.hr/662252/vrijeme-i-promet/vremenska-prognoza-6102020">HRT </a>meteorolog Zoran Vakula. </p><p>U četvrtak i petak diljem Hrvatske bit će stabilnije i danju ponovno toplije, ali uz svježija jutra, osobito u unutrašnjosti, gdje se ne smije isključiti mogućnost slabog mraza pri tlu, uglavnom u gorju. Tijekom vikenda je pak sve vjerojatnije novo pogoršanje biometeoroloških prilika te dolazak sve mnogobrojnijih oblaka, iz kojih ponegdje može pasti i malo kiše, uglavnom na sjevernom Jadranu i u gorju...</p><h2>Kakvo vrijeme možemo očekivati danas</h2><p>U Slavoniji, Baranji i Srijemu utorak će početi uz dosta oblaka, ponegdje i malo kiše, a zatim će u nastavku dana biti barem djelomice sunčano, uz povremeno umjeren jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 13°C, a najviša dnevna između 22 i 24°C.</p><p>Danju malo manje toplo bit će u središnjoj Hrvatskoj, gdje će već od jutra prevladavati sunčano vrijeme. Umjeren jugozapadni vjetar brzo će premještati oblake kojih će povremeno biti na nebu. Jutro će još biti bez vjetra s mjestimičnom maglom.<br/> <br/> Na sjevernom Jadranu i u gorju djelomice sunčano, ujutro po kotlinama unutrašnjosti uz maglu. Niski oblaci će se uz umjeren, u gorju i jak jugozapadnjak gomilati na navjetrinskim padinama gorja pa će tijekom dana malo kiše pasti ponajprije u dijelu Gorskog kotara i na širem riječkom području. Prema kraju dana oblaka će posvuda biti više pa će rasti i vjerojatnost za kišu.</p><p><br/> <br/> U Dalmaciji većinom sunčano, no ujutro će uz više oblaka mjestimice pasti malo kiše, najčešće u obliku pljuskova. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar, u sjevernoj Dalmaciji i jugozapadni, pa će more biti malo, ujutro i umjereno valovito.<br/> <br/> Na krajnjem jugu Hrvatske prijepodne promjenjivo, uz mjestimičnu kišu, moguće i grmljavinu, a ne može se isključiti i pojava pijavica. U nastavku dana djelomice sunčano. Umjereno jako jugo slabjet će i okretati na jugozapadnjak, potom sjeverozapadnjak.</p><h2>U srijedu kišovitije i svježije pa barem dva lijepa dana</h2><p>"U srijedu će se jače naoblačenje s kišom i grmljavinom brzo premještati sa sjevera prema jugu Jadrana, pri čemu će jugo i južni vjetar zamijeniti umjerena do jaka bura s kojom će se do četvrtka posvuda i razvedriti. Bura će već u četvrtak ujutro na sjeveru i sasvim oslabjeti. Petak također posvuda pretežno sunčan, uz slab vjetar promjenjiva smjera.<br/> <br/> Na kopnu srijeda prevladavajuće oblačna i svježija, uz povremenu kišu, ponegdje i grmljavinu. Zapuhat će umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Do četvrtka ujutro će se razvedriti i uslijedit će dva većinom sunčana dana, pri čemu će jutra biti svježa i maglovita, a tijekom dana ponovno toplije", prognozirala je za HRT dr. sc. Tanja Renko iz DHMZ-a.</p><p>No, dugotrajnije stabilizacije vremena nema na vidiku jer se u subotu opet povećava vjerojatnost za češću kišu, najavio je Vakula.</p>