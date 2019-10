Na stadion samo trijezni, bez kapa, marama, pa čak i šalova

Ako čak i u torbi imate kapu, majicu s kapuljačom ili maramu, policija će vam moći zabraniti ulazak na sportsko događanje, a možete dobiti i kaznu od 2000 do 15.000 kuna. Ako vas policija želi i alkotestirati ili testirati na droge, a vi to odbijete, to je razlog da vam zabrane ulaz i novčano kazne s istim iznosom. Neke su to novosti strožeg Zakona o sprečavanju nereda na sportskim natjecanjima kojeg je Ministarstvo unutarnjih poslova u ponedjeljak pustilo u javnu raspravu.

Nakon javne rasprave, još ga treba prihvatiti Vlada i Sabor da bi stupio na snagu. Među protupravno ponašanje koje nosi kazne od 5.000 do 25.000 kuna ili zatvor između 30 i 60 dana sada ulazi i oštećenje ili uništavanje sportskog objekta, prijevoznih sredstava i druge imovine, ali i pozivanje poticanje ili sudjelovanje u tučnjavi ili napadu.

Nema sumnje da će najviše rasprave izazvati upravo nove odredbe o maskiranju i alkoholu. Članak zakona kojim se kažnjava prikrivanje identiteta je široko postavljen, pa se postavlja pitanje što će primjerice biti s navijačkom šalovima koji su neizostavni dio navijačkog folklora. Ali istovremeno šal može poslužiti i za prikrivanje identiteta kada ga se veže preko lica. Ili ako se po hladnoći nosi majica s kapuljačom. Po novom, čini se da će sve to biti zabranjeno.

Kapa ili marama - protupravno ponašanje

Protupravno ponašanje je ovako definirano: "maskiranje lica kapom, maramom ili na drugi način radi prikrivanja identiteta ili posjedovanje odjevnih predmeta čija je namjena, pored osnovne namjene, i za prikrivanje identiteta".

Podsjetimo, dosad je bilo kažnjivo samo prikrivanje identiteta, a ne i nošenje predmeta koji bi tome mogli poslužiti .Ministarstvo navodi da bi u prekršaju bila svaka osoba koja s očitom namjerom da ide na sportsko natjecanje kod sebe ima odjevne predmete pogodne za prikrivanje osobnog identiteta. Dakle, dovoljno je nositi sa sobom bilo što od navedenog da vam se zabrani ulazak i napiše kazna. Što se tiče alkohola, tribine se želi napraviti trijeznima, a neće se više kao dosad moći na lagan način izbjeći policijska i redarska kontrola. I sada je zabranjeno ući na sportsko natjecanje ako se ima više od 0,5 promila alkohola u krvi ili ste pod utjecajem droga.

No, u prijedlogu izmjena zakona, MUP objašnjava da policija i redari nisu imali nikakve opcije ako osoba odbije testiranje na alkohol i drogu. Ukratko, dovoljno je bilo odbiti alkotest ili test na drogu, pa da su policija ili redari nemoćni i ne mogu zabraniti ulazak takvoj osobi. Sada odbijanje testa automatski znači zabranu ulaska na sportski događaj i kaznu.

MUP je opisao i što želi postići navedenim izmjenama. Kažu da žele povećati osjećaj sigurnosti kod gledatelja koji na sportska događanja dolaze samo zbog natjecanja, "a ne zbog namjere protupravnih ponašanja".

- Očekuje se i da će isključenje počinitelja protupravnih ponašanja sa športskog natjecanja koja se predlaže uvrstiti u zakon, dovesti do smanjenja angažiranja policije na provedbi mjera osiguranja iz nadležnosti policije, što vodi do smanjenja troška proračunskih sredstava. Cilj je i smanjenje negativnog dojma u javnosti koja se vežu za protupravna ponašanja i koja kod međunarodnih natjecanja štete međunarodnom ugledu Republike Hrvatske – obrazlaže Ministarstvo unutarnjih poslova koje vodi HDZ-ov Davor Božinović.