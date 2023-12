Na suđenju Mamićima svjedočio bivši direktor financija Dinama: 'Nisam znao za strane račune...'

Suđenje braći Mamić i ostalima za aferu Dinamo 2 nastavilo se danas u Osijeku.

Odmah na početku suđenja saslušan je Matej Škegro iz Ljubuškog, bivši financijski direktor i član uprave NK Dinamo.

"Došao sam u Dinamo krajem 2011. i bio sam u klubu do 2018. godine. Tijekom tog perioda, 2017. godine, došao je dopis od Uskoka s pitanjem da li Dinamo ima račun u inozemstvu. Ja nisam znao za taj račun pa sam Uskoku odgovorio da taj račun nemamo. Za vrijeme mog djelovanja Dinamo je poslovao samo preko računa u Erste banci za koji sam ja bio ovlašteni potpisnik. Potom je došao drugi Uskokov upit vezan za taj račun. Početkom veljače 2018. godina bila je sjednica Izvršnog odbora i tada je predsjedik kluba Mirko Barišić je izvjestio da je taj račun otvoren za vrijeme dok je on bio u klubu. On je tada detaljno objasnio zašto je taj račun otvoren i za što se koristio. Navodno je otvoren zbog okolnosti teškog poslovanja Dinama u tom periodu. Na toj sjednici nije bio Zdravko Mamić. U vrijeme kada je Dinamo poslovao sa inozemnog računa ja nisam bio u klubu i nisam uopće znao za njega. Nisam nikada pregledavao poslovne knjige Dinama iz vremena prije mog dolaska da bih znao da je postojao taj račun" kazao je Škegro koji je sudu pokušao opravdati zašto je u odgovoru Uskoku napisao da Dinamo u prošlosti nije imao otvoreni račun u inozemstvu.

"Bila je to moja omaška jer nisam pažljivo pročitao za koji period se traži informacija o računu u inozemstvu. Nije da sad želim maknuti odgovornost sa sebe" dodao je.

Također se na sudu nije mogao sjetiti da li je o tom računu razgovarao sa Zdravkom Mamićem i Mirkom Barišićem, iako je u istrazi izjavio da jeste. "Ne mogu se sjetiti tog sastanka, ali sam siguran da je Mamić znao za postojanje tog računa" ispravio se Škegro.

Uskok je potom svjedoku pokazao nekoliko dopisa koji su bili upućeni NK Dinamu vezano za pribavljanje financijske dokumentacije, a na koje je Dinamo odgovorio, ali se na temelju potpisa ne može utvrditi tko ih je potpisao.

"To nije moj potpis, to nisam poslao ja, a nisam to do sada niti vidio. Ne znam tko je to poslao odgovore Uskoku. Osim mene pravo potpisa imali su članovi Uprave te predsjednik Barišić" završio je svjedočenje Škegro.

Nakon Mateja Škegre na sudu u Osijeku saslušan je i njegov otac Mate Škegro.

"Ja sam bio član Skupštine Dinama i član Izvršnog odbora, možda i član Nadzornog odbora, ali se ne sjećam. Povremeno sam dolazio na te sastanke. Iz medija sam saznao da je postojao neki inozemni račun. Meni je bilo važno da su kontrolu poslovanja NK Dinama imale državne institucije te da je tu sve po zakonu, kako je nama na Skupštini prezentirano. Možda je netko nekada na sjednici izvjestio o postojanju toga inozemnog računa, no, ne sjećam se toga, a možda nisam ni bio na toj sjednici. Nisam nikada vidio nikakav ugovor s igračima niti ikakve druge dokumente, a i da jesam, nisam dovoljno stručan da bih o tome mogao suditi'', kazao je Mate Škegro koji je inače po zanimanju liječnik i navijač kluba.

Mamićev odvjetnik Filip Glavaš prezentirao mu je iskaz iz istrage iz 2018. godine gdje je rekao da je predsjednik kluba Barišić informirao Skupštinu o inozemnom računu.

"Ne sjećam se toga, sve i da sam bio na toj sjednici izvještaji mi nisu bili u fokusu pa ih nisam zapamtio. Meni je to bilo marginalno jer sve su te funkcije u klubu bile volonterske pa se nisam oko svega osobito trudio. 2019. godine sam izašao iz NK DInama i dao ostavku na sve funkcije jer su neke grupe počele vršiti određeni mobing i u tome nisam htio sudjelovati" zaključio je Mate Škegro.

Nakon što su ispitani svjedoci, suđenje se nastavilo čitanjem dokumentacije.