'Na testove za koronu potrošili smo 198 milijuna kn. Novac nije važan već briga o oboljelima'

<p>Ministar Zdravstva <strong>Vili Beroš gostovao je u</strong><a href="https://dnevnik.hr/vijesti/koronavirus/ministar-zdravstva-vili-beros-o-aktualnoj-situaciji-s-koronavirusom-u-hrvatskoj---619380.html" target="_blank"> Dnevniku Nove TV </a><strong>i </strong>otkrio da je dosad na testove za koronavirus potrošeno 198 milijuna kuna. ''Ako tome dodamo i troškove liječenja pacijenata iznos je puno veći. Ali novac nije važan, važna je adekvatna briga o oboljelima'', rekao je.</p><p>Kada je riječ o cijenama testova, Beroš je kazao da HZZO plaća testove za osiguranike. Objasnio je zašto su u Dubrovačko-neretvanskoj županiji testovi skuplji.</p><p>''Zato što je riječ o županijskim ustanovama koje nabavljaju aparaturu i testove po svom promišljanju. Sve aparature i ingerencije nisu jednako skupe. Sve to utječe na cijenu'', objasnio je. </p><p>Kada je riječ o gubitku povjerenja naroda u rad Nacionalnog stožera, Beroš kaže da i stručnjaci mijenjaju svoj stav u skladu s novim otkrićima.</p><p>''Možda ta nekonzistentnost razvoja znanstvene strategije minimalno utječe. Ono što mi nastojimo raditi je komunicirati up to date'', poručio je Beroš.</p>