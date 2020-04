Na traktor vezao goruću gumu i palio travu: 'Pa što to radiš?!'

Požar suhe trave bio je u petak oko 12.20 u mjestu Mogorić. Po dolasku, pronašli smo jednog počinitelja, potvrdili su nam iz policije.

Vlasnik lovišta primijetio je kako nešto gori na njegovom posjedu. Odmah je odjurio i snimao požar te uočio muškarca na traktoru.

- Sad ću ga zaustaviti. Vidiš, vuče gumu i pali odreda sve. Jesi ti normalan, pa što radiš! - upitao je muškarac čovjeka na traktoru.

- Pa nije to...to je pašnjak - odgovorio je.

- Ma nije to pašnjak! Pašnjak se ne pali, zabranjeno je paljenje! Svake godine moraš paliti da se ja moram misliti hoće li mi kuća izgoriti, hoće li divljač izgoriti. Sad ću zvati policiju - rekao mu je vlasnik lovišta.

- Prijatelj je išao nahraniti divljač kad je vidio da mu teren gori. Vidio je čovjeka u traktoru koji je iza imao zavezanu gumu koja gori i tako prolazio šumom i palio sve oko sebe - ispričao nam je vatrogasac čiji je prijatelj vlasnik lovišta.

Na istome mjestu požari se događaju već 10-ak dana, vatrogasci su stalno na terenu i gase požar, no opet ih netko pali.

- Ovo je prvi put da smo nekoga ulovili na licu mjesta i nadam se da će tome doći kraj, stvarno ne znam koji je razlog da ljudi ovo rade - nadodao je.

Policija i vatrogasci su stigli na vrijeme i požar je ugašen.

Foto: čitatelj 24sata

Civilna zaštita: Ljudi, ne palite vatru!

Dolaskom proljeća i lijepog vremena, započinje sezona čišćenja poljoprivrednih i drugih površina, poput vrtova i okućnica, prilikom čega građani spaljuju biljni i drugi gorivi otpad na otvorenom prostoru, čime se povećava opasnost od nekontroliranog širenja požara na otvorenom.



U razdoblju od 1. studenog do 1. svibnja spaljivanje korova je dozvoljeno, ali pozivamo građane na dodatan oprez i stalni nadzor vatre do kraja spaljivanja suhe trave i raslinja s ciljem zaštite osoba i imovine.

U slučaju provođenja spaljivanja dužni ste poduzeti sljedeće mjere zaštite od požara:

Podsjećamo građane da prilikom spaljivanja biljnog otpada na otvorenim prostorima, šumama i poljoprivrednim površinama, posebnu pozornost obrate pri rukovanju vatrom ili lakozapaljivim predmetima koji bi mogli izazvati požare, koji se vrlo lako mogu proširiti na šume, stambene i gospodarske objekte te ugroziti ljudske živote.Policija podsjeća građane da je za svako loženje vatre na otvorenom prostoru potrebno pribaviti odobrenje nadležne javne vatrogasne postrojbe i poduzeti odgovarajuće mjere predostrožnosti.

- prije početka loženja vatre o tome obavijestiti nadležnu vatrogasnu postrojbu;

- spaljivanje korova i biljnog otpada napraviti na za to predviđenim mjestima, u određeno vrijeme, sukladno odredbama Zakona o šumama i Odlukama o spaljivanju korova i biljnog otpada koju donose gradovi, općine ili županije;

- odabrati mjesto na kojem se pali vatra ili se spaljuju grane i ostali biljni otpad na način da bude dovoljno udaljeno od stambenih i drugih objekata, krošanja stabala, kao i od električnih vodova i njihovih stupova kako bi se spriječilo da ih plamen ili iskre ne zahvate;

- prostor oko mjesta predviđenog za spaljivanje očistiti od zapaljivog raslinja u širini najmanje 5 metara kako biste spriječili širenje požara;

- pripremiti sredstva za gašenje požara: vodu, pjenu, prah, a ako nemate aparate za početno gašenje požara, poslužit će i pijesak, lopate i slično;

- vatru ne palite noći i za vjetrovita vremena;

- ne spaljujte istovremeno velike količine raslinja;

- osobe koje su koristile ložišta na otvorenome, dužne su kontrolirati izgaranje i ne smiju napuštati mjesto dok se vatra u potpunosti ne ugasi;

- tek kad je vatra potpuno ugašena, što je ispravno provjeriti prebacivanjem pepela i polijevanjem vodom, osoba koja ju je prethodno zapalila, a potom na ispravan i siguran način ugasila u potpunosti, smije napustiti to mjesto;

- u slučaju izbijanja požara odmah pozovite vatrogasce na broj 193!

Foto: čitatelj 24sata



Također, ovom prilikom apeliramo na osobe starije životne dobi i lošeg zdravstvenog stanja da ne pale biljni otpad. Preporučamo da biljni otpad kompostirate, a u slučaju spaljivanja o svojoj namjeri obavijestite vatrogasce i pridržavajte se važećih propisa o loženju vatre na otvorenom.



Predviđene kazne

Za vrijeme požarne sezone na snazi je potpuna zabrana loženja vatre na otvorenome prostoru.



Temeljem Zakona o zaštiti od požara, za fizičku osobu koja izazove požar propisana je novčana kazna od 15.000 do 150.000 kuna ili kazna zatvora do 60 dana. Istim je Zakonom propisano da će se osoba koja izazove požar iz nehaja, što je najčešći slučaj kod požara otvorenih prostora, kazniti za prekršaj novčanom kaznom od 2.000 do 15.000 tisuća kuna.



Također, propisana je i novčana kazna u iznosu od 1.000 do 15.000 kuna za prekršaj fizičke osobe koja ne prijavi nastanak požara i ne dostavi sve informacije o požaru.



Istim Zakonom, za pravnu osobu koja propustom izazove požar, predviđena je kazna od 15.000 do 150.000 kuna, a za odgovornu osobu u pravnoj osobi od 2.000 do 15.000 kuna.



Osim toga, ovakvim nepromišljenim radnjama građani mogu počiniti i kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, za koje se može izreći kazna zatvora do tri godine, ako je djelo počinjeno iz nehaja, a ako je počinjeno s namjerom, propisana je kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina, ovisno o posljedicama.



Ovim putem, apeliramo na građane da ovo upozorenje shvate ozbiljno, kako bi opasnost od izbijanja požara i njegovog širenja sveli na minimum i time dali vlastiti doprinos u efikasnom provođenju mjera zaštite od požara.



Posebnu pozornost obratite na moguće požare u svojoj okolini, ali ujedno i na osobe koje bi se s tim mogle dovesti u vezu te saznanja o tome odmah dojavite policiji na 192 ili Službi civilne zaštite na broj 112.



Zapamtite, savjesnim ponašanjem i brigom za okolinu, smanjuje se mogućnost izbijanja većih požara koji kao rezultat mogu imati tragične posljedice.