Tužitelj se žalio, a odvjetnik najavio žalbu na nepravomoćnu presudu Općinskog suda u Velikoj Gorici kojom je Brazilka Aslamhan Islam Omairi (25) nepravomoćno osuđena na dvije godine zatvora. Tužitelj smatra kako je izrečena kazna preniska, a odvjetnik da je previsoka.

Aslamhan Islam Omairi na sudu je priznala da je u Hrvatsku pokušala prokrijumčariti više od kilogram kokaina. Ona je u listopadu 2021. avionskim letom iz Sao Paula preko Istanbula stigla u Zračnu luku "Franjo Tuđman". Tijekom carinskog nadzora službenicima je izručila pet paketa s više od kilogram kokaina, koji je skrivala u grudnjaku i gaćicama. S njom je na istom letu iz Sao Paula preko Istanbula do Zagreba bila još jedna državljanka Brazila. Omairi je u istrazi tvrdila da joj je ona predala drogu, no kako tijekom krim istrage kod te djevojke nije ništa pronađeno, pustili su je na slobodu. Tijekom suđenja ponovila je obranu iz istrage, kad je tvrdila kako su je bande u Brazilu primorale da se upusti u krijumčarenje droge. Majka dvoje maloljetne djece rekla je kako su joj prijetili i silovanjem.

Omairi je uhićena samo 13 dana nakon što je na "Tuđmanu" pala još jedna Brazilka. Pomoćna kuharica Andrea da Silva Queiroz (28) progutala je 76 kapsula s 990 g kokaina i pokušala to prošvercati u Hrvatsku, no bila je sumnjiva carinicima, zbog čega su je izdvojili za pregled. Bilo im je sumnjivo što putuje s malo prtljage, a planira ostati 20 dana te što nije ponijela četkicu za zube. Brzi test pokazao je tragove kokaina na njezinoj prtljazi, no drogu nisu pronašli, pa su je prepratili u KBC Zagreb, gdje je rendgen pokazao da u tijelu ima mnogo kapsula. Kako bi ih sve izbacila, trebalo joj je devet dana.

Brazilski državljani uhićeni s kokainom lani u srpnju već su osuđeni. D. C. Mendes (22) oko kilogram kokaina pokušala je unijeti u RH u grudnjaku. Nepravomoćno je osuđena na dvije godine zatvora. Luis Gustavo Coelho Da Silva (32), koji je 10. srpnja 2021. uhićen s 2338 g kokaina, vrijednog 1,2 milijuna kuna, skrivenih u kozmetici i bombonima, nepravomoćno je osuđen na djelomičnu uvjetnu kaznu od dvije i pol godine zatvora. U zatvoru će morati provesti 15 mjeseci, a potom će na uvjetnu s rokom kušnje od pet godina.