Na Twitteru 'zaratili' Dodik i BiH ministar: 'Ti si kao neka tetka'; 'Mislim da on ne zna što radi...'

Iako su na državnoj razini njihove stranke partneri, to ne sprječava ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedina Konakovića i čelnika Republike Srpske Milorada Dodika da se svađaju i javno vrijeđaju.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... Milorad Dodik o početku suđenja | Video: 24sata/Dejan Rakita/Pixsell

Umjesto da surađuju na temama vezanim uz ulazak BiH u EU, oni ratuju na Twitteru, po novome X-u.

Dodik je za Konakovića napisao da je 'osrednji i nedorasli političar koji ne zna što radi'.

- Pametni su oni što kažu: kada Konaković zaigra za BiH, tada BiH najviše gubi. Nije davno bilo kada mi je predlagao da "k'o fol" uđemo u konflikt kako bi ojačao "kod svojih". Jadno, neostvarivo, mislim ovo "kod svojih" - napisao je Dodik, kojeg je naljutio raniji komentar šefa BiH diplomacije.

On je konstatirao kako Dodik nema drugog izbora nego jasno reći je li za nastavak europskih integracija, a ako to potvrdi, onda mora pristati i na reforme koje to podrazumijeva te bi tako upao u zamku koji je planirao postaviti drugima.

- Ući sa tobom u konflikt je najlakša stvar na svijetu, ti tako živiš 24/7. K’o tetka neka, samo se prepireš i svađaš, s kim stigneš. Ja te nagovaram da uradiš nešto za ljude koji su te birali. Konflikt je za kukavice koji ne znaju posao - odgovorio mu je Konaković, koji je u BiH medijima komentirao Dodikove stavove...

- Nebuloze koje slušamo ovih dana od Dodika kako nam EU nije bitna i da bi zapravo oni trebali da se prilagode nama govore da on o ekonomiji zaista nema pojma ili da je agenda koju ima suprotna onom što smo dogovorili na početku - kazao je o Dodiku Konaković.