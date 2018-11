"Na zgarištu naše kuće našao sam suprugin vjenčani prsten"

Požari u Kaliforniji već danima pustoše sve pred sobom. Više od 40 ljudi je smrtno stradalo, ima i nestalih, a mnogi su ostali bez krova nad glavom. Među njima je i obitelj Jake Olsena koja je pred opasnom buktinjom morala napustiti svoj dom i ostaviti sve što su godinama stvarali.

Kad se Jake, krajem vikenda, vratio u uništeni Paradise kako bi vidio što je od njegove kuće ostalo, dočekalo ga je iznenađenje.

BREAKING: #CampFire death toll jumps to 42, making it the deadliest wildland fire in California history. Some of the dead were found next to their vehicles, apparently overcome by smoke and flames before they could jump in behind the wheel and escape. @nbcbayarea pic.twitter.com/CGGTnrnuJG