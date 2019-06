Nabavili im tablete: 'Hvala im, pomorci su nam opremili školu'

Petero učenika područne škole Žegar u mjestu Kaštel Žegarski, u srcu Bukovice, ovih se dana ne vesele samo kraju školske godine.

Ovoj maloj školi u okolici Obrovca nedavno je stigla vrijedna donacija Pomorske škole u Zadru - pet tableta i kompjutor za učiteljicu, s kojim će biti umreženi, te laserski printer.

- Pomorska škola i Svetko Perković su čudo. Razvili su biznis i često pomažu, drago mi je da su pomogli i našoj školi i učenicima. Od srca im hvala - kaže nam učiteljica Marijana Pejčinović.

Njezin sin ide u Pomorsku školu, a ona je i članica tamošnjeg školskog odbora. Kad se pružila prilika, spomenula je donaciju koja bi im puno pomogla, a nekoliko mjeseci kasnije tableti su već bili u dječjim rukama.

- Tableti su nam super - kaže Nikola, koji putuje iz 20 km udaljenoga Golubića. On i Lana od jeseni kreću u školu u Obrovcu, a u Žegar dolaze dva nova prvašića, koji će se pridružiti Luki, Marti i Anđeli.

Ovo nije prva donacija zadarskih “pomoraca”. Pomaganje zajednici konstanta je njihova postojanja, a nove donacije već su u planu.

- To je naše ulaganje u budućnost. Neka od ove djece sutra će biti učenici naše škole - kaže Svetko Perković, ravnatelj, kojemu je i danas teško proći Kalelargom a da se ne javi desecima bivših i sadašnjih učenika, profesorima, roditeljima.... Pomorska škola u protekloj kalendarskoj godini imala je prihode od 25 milijuna kuna. Podatak je impresivan i nije pao s neba, iza njega stoje dugoročno planiranje i trud djelatnika škole.

Sve je počelo tečajevima za pomorce i obukom za rad na računalu. Dvije uređene školske prostorije koriste za iznajmljivanje za razne programe, od tečaja joge do obuke obrade zlata, i to im je stalan izvor prihoda. Najveći dio prihoda ipak dolazi od platforme za posredovanje učenika u zapošljavanju, odnosno povremenim poslovima. U programu je 1600 učenika iz cijele Zadarske županije, a dosad je iza projekta oko 6000 ugovora. Od 25 milijuna, 23 milijuna su njihove plaće, a škola dobiva 10 posto iznosa ugovora. Taj novac disperziraju na razne donacije, ali i na poboljšanje kvalitete same škole.

Škola je, primjerice, pomogla i Edi Fanteli da kupi kombi neophodan za treniranje budućim svjetskim prvacima, Šimi i Mihovilu Fanteli te Igoru Mareniću.

Tema: Hrvatska