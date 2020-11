Nabijem vas. Ostajem na vlasti

Milana Bandića su mnogi prerano otpisali jer mu se baš sve posložilo u bitki za sedmi mandat. Vratio se na teren te ima precizan i potpuno izvediv plan za pobjedu

<p>Što više kandidata, to bolje, izjavio je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić kad se pojavila spekulacija da će menadžer Damir Vanđelić možda krenuti s potporom HDZ-a u utrku za zagrebačkog gradonačelnika.</p><p>Lukavi Bandić nije bez razloga dao izjavu da želi što više kandidata za izbore u svibnju.</p><p>On, koji je u dijelu javnosti bio otpisan, on koji vuče terete milijunskih afera, on koji je pred sudom s nizom optužbi za zlouporabu ovlasti, on je u ovom trenutku ipak favorit da još četiri godine vlada Zagrebom. I to ne slučajno. Sve mu ide na ruku. Kao prvo, Bandić ne planira baciti koplje u trnje, nego je zapeo da osvoji sedmi mandat i to mu je postala svojevrsna opsesija baš zato što su ga otpisali.</p><p>Drugo, uspio je razvući toliko proces protiv sebe u aferi Agram, da nam jedan upućeni odvjetnik kaže da bi bilo čudo da do izbora bude nepravomoćna presuda, pogotovo sad s koronom. A i teško bi dobio kaznu veću od pet godina koja bi ga poslala u zatvor prije izbora. Treće, sad je jasno da neće biti ništa od zajedničke oporbene fronte s podrškom jednom kandidatu. Oni će biti rascjepkani i raštrkani, a to odgovara Milanu Bandiću, koji je već debelo zagazio u kampanju.</p><p>- On je gradsku upravu praktički zanemario i bacio se u obilaženje 218 zagrebačkih mjesnih odbora i pripreme za izbore. Sve ih je obišao, popričao s ljudima, daje obećanja kao i nekad. Čim završi prvi krug, kreće u novi obilazak ispočetka. Sa sobom vodi pročelnike, direktore i svugdje gdje je neki problem daje naređenja – kaže nam jedan od njegovih suradnika.</p><p>Milan Bandić se dakle vratio na teren. Tamo gdje je osvojio prve izbore prije 20 godina. Dok su vladajući HDZ i drugi pretendenti za izbore držali konferencije za novinare na Trgu bana Jelačića ili u svojim prostorijima u centru, mladi Milan je čistio kanale, bio s čistačima, obilazio cijeli grad. Zvuči poznato? Upravo se to događa i danas. Tad je Milan uvjerljivo dobio i počelo je 20 godina neprikosnovene vladavine. A onda je prije nekoliko godine uskočio u skupa odijela, stavio zlatne pečatnjake na ruke i sveo svoje obilaske na protokolarna otvaranja. Sad se vratio na početak.</p><p>- Bio sam ne nekom od tih skupova i nisam mogao vjerovati. Bandić čak i šuti i sluša, što ranije nije bio običaj. Njegovi ljudi bilježe brojeve građana, sve će ih kontaktirati iz Grada, obećati rješavanje problema, zvati prije izbora. Prije njegova dolaska se redovno nešto uredi, pokrpa rupa, uredi nešto u parku, pa ljudi imaju osjećaj da on radi. I što je najvažnije, imaju osjećaj da im je bliži, da će on ipak doći i nešto riješiti. A to nitko od ostalih ne radi. I tu je golema prednost – kaže nam drugi sugovornik. Ali nije teren jedini. Tu su i stotine tvrtki koje ovise o poslovima s Gradom. A u gradskoj upravi i Holdingu je tijekom 20 godina zaposlio tisuće koji znaju da bi s nekim drugim gradonačelnikom izgubili pozicije.</p><p>Cijeli tekst pročitajte u novom Expressu koji je na kioscima od petka 6. studenog</p>