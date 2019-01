Načelnik Bibinja spašavao je ozlijeđenog psa na magistrali

Djeca su u ponedjeljak u Bibinjama kod Zadra uz cestu na Jadranskoj magistrali pronašla ozlijeđenog psa u tipu labradora. Najvjerojatnije je istrčao na magistralu, te ga je udario automobil i produžio dalje, a pas je ozlijeđen i nepokretan ostao ležati i cviljeti, javlja Kalelargainfo.

U pomoć su pozvali majku koja je pokušala pomoći psu, ali ga nije mogla primiti niti staviti u auto. Zvali su veterinarske ambulante i policiju, te čak upitali djelatnike Hrvatskih cesta za pomoć, no svi su ih redom odbili rekavši da to nije njihova nadležnost. Za to vrijeme djeca su preko Facebooka pokušavala doznati tko je vlasnik.

Naposljetku je za ozlijeđenog psa čuo i bibinjski načelnik Bruno Bugarija koji je odmah došao. U međuvremenu se spustio mrak i počela je padati kiša.

- Vijest o ozlijeđeno psu došla je i do bibinjskog načelnika Bruna Bugarije, koji je odmah došao i telefonom zvao ljude koji bi mogli doći po njega. Počela je padati jaka kiša i krupa, psa smo pokrili dekom i ljudi su se pomalo razišli. Načelnik je čekao po kiši dok po psa nisu došli ljudi koje je zvao i odveli ga veterinaru na Puntamiki. Ja sam jutros zvala ambulantu, otkrili su po čipu vlasnika psa, koji je odmah došao tamo. Pas se oporavlja i nadamo se da će biti u redu – kazala je mještanka za spomenuti porata.