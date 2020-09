Načelnik požeškog stožera ima koronu, a hoda oko kuće: 'Ma izašao sam nakratko pomesti'

Nisam izašao hodati i šetati po ulici među ljudima. To je bilo dva metra od ulaznih vrata, rekao nam je Vedran Neferović, koji ima koronu. Kaže da je išao samo pomesti i da ne vidi ništa nenormalno u tome

<p>Načelnik Stožera civilne zaštite Požeško-slavonske županije <strong>Vedran Neferović </strong>pozitivan je na korona virus i sa cijelom svojom obitelji nalazi se u kućnoj izolaciji.</p><p>Odnosno trebao bi se nalaziti, prema svim postojećim pravilima i mjerama koje je odredio Stožer koji svakodnevno ponavlja koliko je bitno pridržavati se propisanih mjera.</p><p>No <a href="https://www.034portal.hr/upozorenje--neferovic-obavlja-poslove-izvan-kuce--vrijede-li-ista-pravila-za-sve-ili-ipak-ne---807" target="_blank">portal 034</a> objavio je fotografije na kojima se vidi kako Neferović čisti travu oko svoje kuće. Ako malo bolje pogledate fotografije, vidjet ćete da se nalazi jako blizu ulice, dakle javne površine, preko koje prolaze ljudi.</p><h2>Pravila (ni)su ista za sve</h2><p>Pričamo o čovjeku koji je pozitivan na koronu zbog koje u nekim državama dezinficiraju ulice i javne površine, dok kod nas načelnik stožera koji ima koronu ispred javne površine uređuje okoliš, što je vidljivo prema fotografijama <a href="https://www.034portal.hr/upozorenje--neferovic-obavlja-poslove-izvan-kuce--vrijede-li-ista-pravila-za-sve-ili-ipak-ne---807" target="_blank"><strong>koje je objavio 034.</strong></a></p><p>Kućna izolacija predviđa ostanak kod kuće i prema uputama treba boraviti u kući, tako da je upitno je li Neferović smio hodati oko kuće te je li dozvoljeno nekome tko zaražen koronom i ima propisanu mjeru samoizolacije, boraviti praktički na ulici.</p><h2>'Ma to sam malo izašao da pometem'</h2><p>Podsjetimo da je na početku epidemije jedan poljoprivrednik kažnjen s 8.000 kuna nakon što je unatoč mjeri samoizolacije traktorom išao obrađivati svoje polje.</p><p>Javili smo se Neferoviću i upitali ga je li zbilja kosio travu.</p><p>- Da, to je moja kuća, ali ja nisam kosio. Jučer u dopodnevnim satima, gradska tvrtka Komunalac je kosila. A onda sam ja poslijepodne samo pomeo i pokupio hrpe trave koje su ostale nakon njih. To je trajalo desetak minuta. A ono što vidite na slici, to nije kosilica, nego plastična prikolica igračke traktorčića od mog sina. Samo sam pomeo, isto kao štio sam prije tri, četiri noći polio crijevom dvorište jer je prašina od kamiona koji prolaze. A djetetu je isto bio doživljaj pa je izašao, jadan je izludio više u kući - rekao nam je Neferović kojeg smo pitali misli li da je napravio pogrešku što je izašao van, a ima koronu.</p><p>- Nisam izašao hodati i šetati po ulici među ljudima. To je bilo dva metra od ulaznih vrata, nakon osam ili devet dana od simptoma. Mislim da nisam napravio ništa nenormalno - rekao nam je.</p>