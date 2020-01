Načelnik tvrdi: 'Nisam silovao tu ženu u vatrogasnom domu'

- Ne osjećam se krivim - rekao je s optuženičke klupe na Županijskom sudu u Karlovcu Željko Prigorac (55), načelnik općine Lasinja sutkinji Elmi Kaleb Mamić, piše Jutarnji list.

Na sud je bila pozvana i žrtva(37), ali nije došla već je stigao njezin odvjetnik Hrvoje Medarić.

Željko Prigorac je bivši HDZ-ovac kojeg se tereti da je silovao ženu 16. kolovoza 2018. u vremenu od 1.00 do 1.15 sati u Lasinji, u prostorijama vatrogasnog doma.

Dok je izlazila hodnikom presreo je i uhvatio rukama za gornji dio tijela, izgurao je uz stepenice na kat doma, u sobu, te je gurnuo leđima prema stolu i prislonio uz stol, a potom, s ciljem slamanja njezina otpora i rukom držao njene ruke iznad glave - silovao.

Tijekom ranijeg ispitivanja Prigorac je sve porekao. Tvrdio je da između njih nije bilo nikakvog seksualnog kontakta, nego da je kritične večeri ona u stvari njega “navlačila” na seksualni odnos, ali da on na to nije pristao.

No, žrtva ne tvrdi tako.

- Krenula sam hodnikom, a on mi je prišao, primio me rukama za gornji dio tijela. Ostala sam u šoku, shvatila sam što želi, te mu rekla: ‘Nemojte biti glupi, budite pametni, nema ništa od toga’. Šutio je i krenuo me gurati prema stepenicama na kat te me izgurao u neku mračnu sobu. Tamo me gurnuo prema stolu, licem sam bila okrenuta prema njemu. Jednom rukom je držao moje obje ruke iznad glave. Nisam se mogla obraniti. Silovao me. Derala sam se na njega, govorila sam mu da ga mrzim, a on je šutio - ispričala je tužitelju oštećena tvrdeći da ju joj je nakon svega predložio da se nađi na kavi.