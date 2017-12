'Bin Ladenu se glava raskolila. Prišao sam i pucao još jednom'

Vidio sam kako se na tu sobu nastavlja još jedna prostorija, a Osama bin Laden stajao je pokraj tih vrata. Bio je viši i mršaviji nego što sam očekivao, brada mu je bila kraća, a kosa s puno više sijedih. No bio je to on, odmah sam prepoznao lice koje sam vidio desecima tisuća puta. Njegova najmlađa žena Amal stajala je ispred njega, on je držao ruke na njezinim ramenima. Iste sekunde naciljao sam preko njezina ramena i stisnuo dvaput. Bin Ladenu glava se samo raskolila. Pao je na pod. Prišao sam i pucao mu treći put u glavu. Nikad se ne zna – piše Robert O’Neil, američki specijalac koji je smaknuo Osamu bin Ladena u svojoj knjizi “Operativac” u kojoj opisuje operaciju u Abbottabadu iz 2011. godine.

Foto: YouTube

Kako piše Večernji list, knjiga je pisana vrlo pitkim stilom koji plastično opisuje posljednje trenutke tada najtraženijeg terorista na svijetu.

– Njegovu ženu koja je i dalje vrištala odnio sam na krevet. U kutu sobe kroz mrak tada sam ugledao dvogodišnjeg dječačića koji je jedva stajući na nogama jecao. Bio je to Bin Ladenov najmlađi sin. Pomislio sam - ovaj dječačić nije ništa kriv. Bez svoje volje dospio je u ovaj pakao, siroti malac. Uzeo sam ga u naručje i odnio do majke koja je ležala u krevetu – opisuje O’Neil.

Tada su u sobu uletjeli drugi specijalci. Snimili su stotine fotografija na kojima je koliko-toliko moguće raspoznati Bin Ladena. Kada su završili s fotografiranjem, ubacili su tijelo u vreću i ponijeli sa sobom.

– U tom trenutku poslao sam, možda nekih sedamnaest minuta nakon što smo stupili na tlo, poruku, za Boga i domovinu, Geronimo, Geronimo, Geronimo, EKIA – piše O’Neil. Geronimo je bio kodni naziv za akciju likvidacije Osame bin Ladena, a EKIA skraćenica od “neprijatelj ubijen u akciji”.