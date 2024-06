Nacional: Penava poznaje lika koji je vozio Ferrari! Penava: Ne znam mu ime, ali evo tko zna...

Čini se da je potpuno ekskalirao rat u Domovinskom pokretu. Današnji broj tjednika Nacional donosi izjave visokog izvora iz te stranke koji tvrdi da je predsjednik stranke Ivan Penava lagao rekavši da ne poznaje Ivka Marića. Marić je osuđen za pokušaj ubojstva, a ima još kaznenih djela. U središtu pozornosti se našao u tzv. aferi Ferrari jer je on dovezao zastupnika Domovinskog pokreta Stjepu Bartulicu u izborni stožer u crvenom Ferrariju. Penava je oštro to napao i tražio Bartulicu da se ispriča, a na tiskovnoj konferenciji u srijedu je rekao da ne poznaje Marića i da je on došao u kao gost u pratnji Bartulice.

- Ivan Penava najveći je lažljivac u hrvatskoj politici. Lagao je da ne poznaje Ivka Marića, čovjeka koji je dovezao Stjepu Bartulicu u crvenom Ferrariju. Pa kod Ivka Marića u restoranu bio je najmanje sto puta. Postoje svjedoci koji su ih vidjeli kako se srdačno pozdravljaju, grle i ljube na ulazu u restoran, s njima je u društvu bio i današnji ministar Josip Dabro. Riječ je o restoranu koji je nekad bio u vlasništvu Ante Prkačina, a Penava je tamo stalno dolazio, kao i drugi članovi Domovinskog pokreta. Cijelu tu priču o navodnom kriminalcu koji je u Ferrariju dovezao Bartulicu, kao i prije toga podatke o Bartuličinoj imovinskoj kartici zbog koje je ovaj doživio neviđeno cipelarenje, plasirao je upravo Penava. Znači, on ne poznaje Marića i Bujanca? Pa koliko može biti drzak kad tako nešto ide izjaviti? Koliko je puta samo gostovao u ‘Bujici’“, izjavio je za Nacional visoki izvor iz vrha Domovinskog pokreta.

24sata su dobili komentar Penave koji se javio dobro raspoložen i poručio da je sasvim jasno tko je taj izvor. Ne opovrgava da je Marića pozdravljao, ali kaže da s njim nema nikakve kontakte. Štoviše, tvrdi da je taj koji je dao izjave protiv njega, planirao organizirati doček izbornih rezultata nakon europskih izbora upravo u Marićevu restoranu, ali je on to spriječio, pa je sada meta napada.

- Kako sam i izjavio, gospodina niti poznajem, niti mu znam ime, niti ga imam u svom imeniku, niti sam ga zvao. U tom restoranu sam bio nekoliko puta, možda dva puta godišnje još dok je vlasnik bio Ante Prkačin. Smiješan je taj današnji članak. Postoji samo jedan visoki izvor kojeg još ne želim imenovati, a sada mogu reći da je upravo on htio organizirati doček rezultata i stožer u tom restoranu. Ja i glavni tajnik(Josip Dabro, op.a.) smo to spriječili kada je do glavnog tajnika došla informacija da se radi o osobi koja ima problema s kriminalom. Nakon toga je očito gospodin Bartulica upao u to kolo. Očito je postojala specijalna akcija usmjerena na Domovinski pokret jer možete misliti koja bi afera bila da smo tamo dočekali rezultate. Ja sam se založio da to bude u nekom renomiranom hotelu. Ja sam se s tim čovjekom pozdravio, ali s njim nemam kontakte za razliku od visokog izvora koji je ovo plasirao - kaže nam Penava.

Pitamo Penavu je li onda točno da se pozdravljao s Marićem i u restoranu. .

- Razumijete, tom čovjeku ne znam ime i prezime. Kada se pozdravljao sa svima, pozdravio se i sa mnom. Bila je situacija od prije dvije ili tri godine na jedno dva događaja i on je meni samo jedno u gomili lica. Ponavljam, tog čovjeka nemam niti u imeniku, niti se zovemo niti imam kontakte bilo koje vrste za razliku od tog visokog izvora. Prilično je jasno tko to plasira - kaže Penava.

Pitamo ga radi li se o njegovu zamjeniku Mariju Radiću?

- Dovoljno sam rekao. Pustimo to sad. Znam što je u pozadini i relaksiran sam - kaže Penava.

Još jedna teza istog izvora u Nacionalu je da je bliski Penavin suradnik u Vukovar čovjek koji je također osuđen za pokušaj ubojstva, a da mu gradonačelnik daje poslove košnje trave. Pitamo ga je li točno i o kome se radi

- Neka onaj tko to plasira izađe u javnost i sve objasni. Mislim da znam na koga misli, ali bit će jako zanimljivo da te teze i objasni - odgovara pak tajanstveno predsjednik Domovinskog pokreta.