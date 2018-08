'Nacionalni stadion gradit će se u Blatu pored buduće bolnice'

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić izjavio je na konferenciji za medije o upravljanju gradom kako će se nacionalni stadion graditi u Zagrebu, u Blatu, pored buduće dječje bolnice.

"Javno zdravlje je uvjet bez kojeg se ne može. Ono što je bilo oko Domova zdravlja su odustali kad sam zaprijetio da ću dovesti 50 tisuća ljudi na Trg. Mi nećemo odustati i naš glas će se čuti. Ja bih podupro drugu Vladu da je imamo, ali nemamo. Moramo popraviti ono što nije dobro i učinit ćemo to", rekao je Bandić na početku konferencije, javlja N1.

Što se tiče ukidanja tramvajskih linija zbog obnove remetinečkog rotora, kaže: "Građani su to na vrijeme doznali. Nitko neće ići pješice, bit će autobusne linije. Ne mogu raditi rotor iz zraka, strpjet ćemo se godinu i pol dana. To će biti najljepša ulica u Zagrebu. Sve smo rekli na vrijeme. Dovoljno je reći 48 sati prije za one koji žele čuti. Onima koji žele politizirati je prekasno bilo i na proljeće da sam rekao."

Nedavno je u Zagrebu povećana cijena parkiranja pa sad u prvoj zoni sat parkinga košta 12 kuna.

"U prvoj zoni bi trebao još poskupjeti, to nije socijalna kategorija. Tko želi ići u centar, neka plati. Niste vi još vidjeli gužvu", rekao je gradonačelnik.

Na opasku da kritičari njegovog rada kažu kako parking koristi kao predizbornu kategoriju i mijenja cijene prema tome što mu odgovara prije izbora rekao je: "Pustio sam to na volju Zagrebparkinga. Dizat ćemo cijene dok ne bude automobila. Nek se ljudi voze tramvajem i šeću, to je zdravo. Moramo prednost dati javnom prijevozu. Da se mene pita ne bi bilo automobila u centru grada."

Komentirao je i izgradnju nacionalnog stadiona.

"Izmjena GUP-a u 11 mjesecu. Riješit ćemo lokaciju stadiona u Blatu, pored dječje bolnice. Ne govorim uvijek sve, nešto i sačuvam. Lokacija stadiona će biti južno od Save, kao što sam i rekao. Blato je, da ne ulaze ljudi u grad, fenomenalan izbor. Nacionalni stadion će biti u Zagrebu. 2021. je stadion na Blatu. Nitko nema mogućnost da se to napravi osim Zagreba. Nacionalni stadion nećemo davati privatnim investitorima. Zagreb je metropola i on to mora imati."