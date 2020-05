Troje novozaraženih, još dvoje mrtvih: 'Vrijeme je za oprez'

Prema zadnjim informacijama u Hrvatskoj su u zadnja 24 sata zabilježena tri nova slučaja zaraze, jedna iz Splitsko-dalmatinske županije iz Doma, jedna iz Osječko-baranjske županije i bila je kontakt oboljelog i jedna iz Šibensko-kninske, također kontakt oboljelog. U zadnja 24 sata umrlo je dvoje ljudi.

U Splitu je umrla osoba 1928. godište i u Zagrebu 1946 godište. Jedna osoba je bila na respiratoru, druga nije.

- Pravo je vrijeme za daljnji oprez i strpljenje. Nužno je održavanje fizičkog razmaka, nemojmo kupovine pretvarati u obiteljske izlete. Rezultati doista vesele, oporavljenih je 1463, dakle 42 u posljednja 24 sata - rekao je ministar Beroš.

- Zaraženo je 274 zdravstvena djelatnika, 83 doktora i 105 sestara. U samoizolaciji su 42 doktora i 124 medicinske sestre - rekao je Capak.

Dućani su prepuni, je li to zbog neradne nedjelje?, pitali su mediji ministra Božinovića.

- Ovo nam je jedna situacija. ima gužve sigurno zbog te činjenice. Mi nemamo dojave da bi bilo nešto alarmantno - rekao je Božinović.

Vozači kamiona se pitaju o samoizolaciji, ima li tu popuštanja?, pitali su novinari.

- Vozači kamiona su rizična skupina i moramo voditi brigu o njima, razmatramo da njima olakšamo. Moramo imati na granici određene mjere - rekao je Capak.

DOM U SPLITU

Nakon što je inspekcijski nadzor utvrdio kako u Domu za starije u Splitu nije bilo nikakvih nepravilnosti niti propusta u postupanju prema štićenicima za koje se kasnije ustanovilo da su zaraženi koronavirusom, a dio njih do danas je i preminuo, ministar zdravstva Vili Beroš, ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak te ravnateljica klinike Fran Mihaljević Alemka Markotić u petak su istaknuli kako isključivo temperatura kod starije populacije nije razlog za sumnju na koronavirus. To su bolesni ljudi, pojašanjavali su, kod kojih se teperatura javlja vrlo često zbog niza drugih bolesti. Tako je bilo i kod dijela korisnika ovog Doma, kod kojih se posumnjalo da se temperatura pojavila zbog urinoinfekcije, s kojom se i inače bore te da se zato nije posumnjalo odmah na koronavirus i odmah testiralo štićenike. Uz temperaturu nisu imali druge respiratorne probleme, dodali su, što je bio još jedan razlog da se zarazu koronom ne posumnja.

No, kad je došlo do proboja virusa u taj Dom, prvi u Hrvatskoj, to nisu uopće spominjali. Nakon što je ravnatelj Doma, Ivan Škaričić (HDZ), 7. travnja, prilikom evakuacije zaraženih štićenika, rekao da su imali 10-ak dana temperaturu te da je situacija naposlijetku eskalirala, vodeći ljudi Nacionalnog stožera odreda su naglašavali kako je temperatura prvi znak za reakciju.

Govorili drugačije

Naime, dan kasnije, 8. travnja, ministar Beroš je zajedno s ministricom socijalne skrbi Vesnom Bedeković otišao u Split i rekao:

- Ravnatelj je sam izjavio da ima nekih elemenata koji ukazuju na povišenje temperature i ranije prošlog tjedna. Ako je to bilo tako, a to nije javljeno ministarstvima zdravstva i demografije, to je jedan propust jer nismo reagirali na vrijeme. Ako se utvrdi da je netko znao da štićenci imaju temperaturu, to je dovoljan razlog za sankcije.

Istog dana Capak je istaknuo kako su 10-ak dana prije proboja virusa u Dom pojačali upute za Domove za starije.

- I rekli smo da ako netko od štićenika dobije temperaturu, da se odmah zatraži epidemiološka pomoć - rekao je.

Dan kasnije, 9. travnja, poručio je kako je "izvid pokazao da je cijelo događanje s temperaturom kod štićenika na tom katu počelo puno prije nego što se to saznalo."

- Svaki febrilitet, visoka temperatura i respiratorni simptom su alarm za hitno postupanje, pogotovo kod rizičnih skupina - rekao je još.

Isto je, istog dana, naglasio i ministar Beroš.

- Svaka temperatura, svaki simptom respiratorne bolesti, kašalj, curenje nosa, može biti znak na Covid-19 - rekao je.

Tog dana i Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban (HDZ) govori kako je dobio izvješća ravnatelja Doma i epidemiologa, ali da su kontradiktorna.

Idućeg dana, 10. travnja i ministrica Bedeković naglašava kako je "u Domovima za starije svaka temperatura znak za alarm."

- Ako je temperatura već ranije bila, moralo se reagirati. Kada se pojavi povišena temperatura, mora doći liječnik i prema protokolu obavijestiti epidemiologa - poručila je.

Izjave glavne sestre u Domu, liječnice iz Doma zdravlja koja brine o štićenicima tog Doma te ravnateljice NZJZ-a prvih dana po medijima bile su u potpunosti kontradiktorne. Naposlijetku, nitko nije kriv, postupalo se prema svim uputama i preporukama. Ministrica Bedeković jučer nije odgovorila je li onda njezino ministarstvo krivo, odnosno je li se zakazalo u preporukama.

Stožer smo u subotu suočili kronološki s ovim izjavama i upitali zašto su onda prvih dana tako govorili ako su temperature, kako su jučer naglašavali, znak drugih bolesti, a ne odmah razlog za sumnju na Covid-19 te zašto su onda uopće i slali inspekciju ako je to kod starijih ljudi, s nizom bolesti, učestala i sasvim normalna pojava.

- Sve što ste naveli je istina. Ali prvog dana nismo mogli tvrditi o čemu se radi na osnovu samo izvida dolje i zato smo poslali inspekciju da izvrši uvid u sve zdravstvene kartone, u bilježnice koje vode zdravstveni djelatnici u Domu za starije i tek nakon toga smo mogli donijeti određeni su. S druge strane, jučer smo vrlo jasno objasnili otkuda te temperature i nije istina da nije po tim temperaturama postupano jer je glavna sestra pozivala liječnicu, koja je dolazila u Dom i gotovo svakodnevno boravila tamo po nekoliko sati, ordinirala različite pretrage, koje su upravo pokazale da većina tih štićenika ima urinarnu infekciju, nakon čega je ordinirala antibiotike i nakon čega se kod većine tih bolesnika temperatura smirila - rekao je ministar Beroš dodavši kako se ne bi mogao složiti da nije postupano prema štićenicima.

- Postupano je adekvatno i pravovremeno - dodao je naglasivši kako je Europski centar za kontrolu i prevenciju bolesti (ECDC) tek 2. travnja promijenio definiciju ove bolesti.

Sada se ipak testiraju korisnici Domova odmah nakon pojave temperature

Upitali smo koji je protokol sada za Domove za starije. Ukoliko je temperatura normalna pojava kod bolesnih ljudi koji žive u Domovima, što je onda uopće sumnja na koronu te koliko dana treba proći od pojave te temperature da se štićenici i testiraju. Sada je situacija, rekao je Capak, ipak drugačija. Tek nakon tog slučaja u Splitu. Što dovodi do zaključka kako su onda ipak preporuke krive, odnosno zakašnjele.

- U definiciji sumnje Europskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti stoji da čak ako i pacijent ima respiratorne simptome, ali ako se oni mogu objasniti nekom drugom etiologijom, da se ne radi o sumnji na koronavirusnu infekciju. A kod ovih drugih vrsta temperatura, pogotovo kod takve populacije, stare i nepokretne, kojima se mijenjaju kateteri i imaju česte urinoinfekcije i zbog toga što ne mogu duboko udahnuti, leže, imaju česte respiratorne infekcije, to je jako teško odlučiti da li se radi o koronavirusu. Osoba koja je vodila brigu, dugo vremena se bavi time i ima određena iskustva, je odlučila da postupi tako - rekao je Capak dodavši kako je sada ipak više opreza.

- Sada, zbog opreza, čim se pojavi temperatura, uzimaju se brisevi. To je jedan nadstandard koji su sada epidemiolozi uveli zato jer je sada i njima dodjeljena ta briga o Domovima za starije i oni su u dnevnom kontaktu sa osobljem i čim se pojavi neka temperatura, za svaki slučaj se uzima bris i meni šalju izvješća. Najčešće se, u 95 posto slučajeva, čak i više, radi o tome da nije koronavirusna infekcija - rekao je dodavši kako je jako puno uzeto briseva u Domovima za starije, a da ih je jako malo pozitivnih.

- Mi sada napadamo virus u Domovima, a do sada smo se branili - rekao je.

Istra je korona-free

Prema današnjim podacima, većina županija nema novooboljelih. U Splitsko-dalmatinskoj županiji je jedan čovjek umro u zadnja 24 sata. riječ je o štićeniku doma u Vukovarskoj ulici.

U Istri više nema nikoga tko ima virus i ona je postala tzv. korona-free zona.