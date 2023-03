Nadbiskup o umrlom svećeniku kojeg optužuju za pedofiliju: 'Ne znamo krajnju istinu'

Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić, koji je prema pisanju tjednika Novosti, znao za sada pokojnog svećenika pedofila iz vukovarskog nasilja Sotin, ali 14 mjeseci nije poduzeo ništa, danas je održao press konferenciju u kojoj govori kako bez pravomoćne presude ne možemo znati krajnju istinu, prenosi N1.

Podsjetimo, dio vjernika iz vukovarskog naselja Sotina u više su navrata direktno prozvali đakovačko-osječkog nadbiskupa Đuru Hranića da je štitio lokalnog svećenika Zlatka Rajčevca od teških optužbi za pedofiliju i spolno zlostavljanje njihove djece.

Nakon što su nadbiskupu Hraniću zaprijetili da će njega prijaviti policiji i Vatikanu, on je obavijestio Državno odvjetništvo. Prijavu je poslao tek 14 mjeseci nakon što je saznao za zlostavljanje. Dok je trajala policijska istraga, Hranić je pokojnom Rajčevcu produžio svećenički mandat, premda je ovaj imao sve uvjete za redovno umirovljenje, pišu Novosti.

Vukovarski sud je na koncu potvrdio optužnicu protiv njega za zlostavljanje pet maloljetnica, ali suđenje nikad nije održano zato što je Rajčevac 2021. godine preminuo. On je negirao optužbe, a njegov odvjetnik tvrdio da se njima nastoji baciti ljaga na Katoličku crkvu u Hrvatskoj.

Na današnjoj pressici Hranić je tako detaljnije progovorio o slučaju, a osim što je istaknuo duboko suosjećanje za roditelje žrtve i njihovu patnju od strane biskupije, tvrdi kako je nužno voditi računa i o dostojanstvu eventualnog počinitelja, pokojnog Rajčevca.

'Ne znamo pravu istinu, nije na meni da nekog optužujem'

- Župnik je umro niti da je bio osuđen, a niti oslobođen od optužbi. Solidiziramo se i suosjećamo s potencijalnim žrtvama, roditeljima i ponizno ih molimo za oproštenje, ukoliko smo ih prouzročili. Stidimo se i osuđujemo ponašanje ukoliko je zaista počinio to, no budući da je optužnica samo podignuta te da nije došlo do pravomoćne presude, još uvijek nemamo pravo proglašavati ga krivim i nazivati ga pogrdnim imenima, poput seksualnog grabežljivca, seksualnog predatora... - govori Hranić.

- Nije na meni da ja prije dizanja optužnice proglašavam ikoga krivim. Biskup treba bdijeti, osluškivati potencijalno zlo, no nije dužan u ovom slučaju svećenika udaljiti iz službe čim dobije prijavu. Mjere predostrožnosti poduzimaju se pri podizanju optužnice i pravomoćnom presudom - dodaje.

- Svaki put nakon što sam bio upoznat s određenim optužujućim navodima učinio sam sve što je bilo moguće i potrebno pa tako i kad sam primio prijavu na račun bivšega župnika u Sotinu. Sastavio sam odmah zapisnik s majkom koja je u pratnji s kolegicom došla prijaviti nasilje prema svojoj kćerci. U razgovoru mi je dao puno više i puno detaljnijih informacija od majke navodne žrtve. Prema majci, kćerkina psihička bolest je bila posljedica župnikovog ponašanja, a prema župniku majka je molila njegovu pomoć i da razgovara s kćerkom kod koje je već bila prisutna bolest - rekao je Hranić, dodajući da mu je stekao dojam da mu župnik ništa ne skriva jer govori otvoreno.

Komentirao je i medijske objave.

- Vidim da me u rujnu 2020. netko od novinara, ili moguće da je bila majka možebitne žrtve, gotovo tri godine nakon što sam slučaj prijavio DORH-u, da su me prijavili u Vatikan za zataškavanje zlodjela i opstrukciju istrage. I tako su novinar i majka navodno oštećene kćerke na svoje ponovno inzistiranje u siječnju 2023. dobili nedavno, 9. ožujka odgovor od apostolskog nuncija u RH da je mjerodavni dikasterij za biskupe potvrdio da sam poslao rezultate istrage dikasteriju za nauk vjere 2018. i ta je nadbiskupija DORH-u iste godina dostavila sve podatke za pokretanje istrage i da je isti dikasterij zaključio da mi se ne može pripisati optužba jer sam pratio sve kanonske norme - zaključio je.

