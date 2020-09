Nadgledao je ubojstva 14 tisuća ljudi: Umro drug Duch, zloglasni egzekutor Crvenih Kmera...

Zapovjednik Crvenih Kmera poznat pod nadimkom Drug Duch, glavni Pol Potov egzekutor koji je nadgledao ubojstva najmanje 14 tisuća Kambodžanaca u zloglasnom zatvoru Tuol Sleng, umro je u 77. godini

<p><strong>Kaing Guek Eav</strong> poznatiji kao Duch bio je prvi pripadnik vodstva Crvenih Kmera koji je odgovarao pred sudom za svoju ulogu u režimu koji se smatra odgovornim za najmanje 1,7 milijuna ubijenih na poljima smrti širom zemlje od 1975. do 1979.</p><p>Drug Duch je umro u bolnici u Phnom Penhu, rekao je glasnogovornik suda koji je osnovan radi progona vodstva Crvenih Kmera.</p><p>Nije rekao od čega je umro, ali se zna da je zadnjih godina bio bolestan.</p><p>Godine 2010., sud koji podržava UN proglasio ga je krivim za masovna ubojstva, mučenja i zločine u zatvoru Tuol Sleng, bivšoj srednjoj školi u Phnom Penhu koja je sada memorijalni centar.</p><p>Dobio je doživotni zatvor dvije godine kasnije nakon što mu je žalba odbijena. Žalio se da je samo izvršavao zapovijedi.</p><p>Duch, koji je do početka suđenja postao nanovo rođeni kršćanin, pokajao se za svoje zločine.</p><p>Kambodžanska vlada premijera Huna Sena, bivšeg dužnosnika Crvenih Kmera koji se pobunio, pobjegao u Vijetnam i kasnije pomogao u njihovu rušenju s vlasti, nije imala komentara na vijest o njegovoj smrti.</p><p>Duch, bivši profesor matematike, jedan je od samo nekolicine visokih dužnosnika Crvenih Kmera osuđenih prije nego što su umrli. Vođa režima Pol Pot umro je u skrovištu u džungli 1998.</p><p>"Ništa se u bivšoj školskoj zgradi nije događalo bez njegova odobrenja. Imao je potpunu kontrolu”, rekao je fotograf i pisac Nic Dunlop, koji je 1999. pronašao Ducha koji se skrivao nedaleko od tajlandske granice, dva desetljeća nakon pada okrutnog režima.</p><p>"Sve dok ne prođete praznim hodnicima Tuol Slenga ne shvaćate zastrašujuću moć Staljinovih riječi da je jedna smrt tragedija, a milijun statistika”, napisao je u svojoj knjizi o Duchu i njegovim zločinima pod nazivom "Izgubljeni egzekutor”.</p><p><strong>Norng Chan Phal</strong>, jedan od rijetkih koji je preživio taj zatvor, bio je još dijete kada je s roditeljima ondje završio. Ispitivali su ih zbog sumnje da su povezani s Vijetnamom, smrtnim neprijateljem Crvenih Kmera</p><p>Roditelje su mu mučili i ubili, ali on je preživio i dočekao da svjedoči na Duchovu suđenju 2010.</p><p>Rekao je da mu se Duch ispričao.</p><p>"Ispričao se. Ali pravda nije potpuno zadovoljena”, rekao je za Reuters.</p>