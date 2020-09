'Nadležne službe analizirat će situaciju i predložiti sigurnosne mjere za prostor Markova trga'

Nakon što je europarlamentarac Ivan Vilibor Sinčić pred zgradom Vlade istresao iz kombija hrpu lubenica, premijer je naložio ministru Božinoviću da napravi sigurnosni plan jer je u kombiju moglo biti i nešto drugo

<p>Sigurno da ovo nije dobra slika, prije svega za one koji su nekakvi političari i koji na ovakav način izražavaju neki svoj politički stav. Mi smo demokratska država, međutim i u demokraciji moraju postojati pravila. Na temelju ovoga treba napraviti ozbiljnu analizu pa ćemo vidjeti što će struka predložiti kako se ovakve situacije ne bi ponavljale, poručio je ministar unutarnjih poslova <strong>Davor Božinović,</strong> kojeg je premijer zadužio da napravi sigurnosni plan za Markov trg nakon performansa Živog zida. </p><p>Nakon što je europarlamentarac Živog zida, Ivan Vilibor Sinčić, organizirao kombi, koji se zaletio pred ulazna vrata Banskih dvora i istresao hrpu lubenica na pločnik, premijer Andrej Plenković upozorio je na sigurnosni propust istaknuvši da je u kombiju moglo biti i nešto drugo, opasnije. </p><p>Božinović ne smatra da je ova lokacija nesigurna jer, kaže, postoji protokol kojim se procjenjuju sigurnosne ugroze. No, ova ih je <strong>iznenadila jer se radilo o političaru.</strong></p><p>- Da je ova lokacija nesigurna onda bi se možda i neke druge situacije ovdje događale. Nitko nije očekivao od ljudi koji se bave politikom da naprave nešto što se može ocijeniti kao potencijalna ugroza, ali to je nešto što će se uzeti u obzir - istaknuo je poručivši kako je policija već dobila nalog da analizira što se može napraviti, ali ne nauštrb slobode kretanja građana, nego sa svrhom njihove zaštite. </p><p>- Ovaj prostor je 2012. otvoren za javna okupljanja, prosvjede, ovo je i turističko središte, a tu su i najvažnije institucije u državi i sigurno da tu nije ništa prepušteno slučaju. Odgovornost je svih nas u sustavu, uključujući i ministra, no u ovom slučaju mislim da nije nitko predvidio sigurnosnu ugrozu od političara - ponovio je dodavši kako<strong> premijerovo zaduženje nije doživio kao packu.</strong></p><p>- Nisam jer se ne bavim lubenicama niti policijskim poslom. Ono što je premijer kazao, to sam i ja kazao ravnatelju policije prije same sjednice - kaže Božinović. </p><p> Ne zna kad će točno službe donijeti neke preporuke kojim bi se još više osigurao Markov trg.</p><p>- Ali očekujem to čim prije zbog toga što to rade ljudi koji ionako promišljaju sigurnosna pitanja, pogotovo kad govorimo o kritičnoj infrastrukturi, oni znaju koje se tu još mjere mogu donijeti da se ovakve situacije ne ponove - rekao je.</p>