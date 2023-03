Nagla promjena vremena, za obalu sutra izdali crveni alarm. 'Vrijeme je opasno, pazite se!'

Umjereno i pretežno oblačno, vjetrovito i osjetno hladnije. Povremeno kiša, osobito prijepodne, lokalno moguće obilnija, u Dalmaciji i pljuskovi i grmljavina, a u gorju može biti susnježice i snijega. Popodne postupno razvedravanje sa zapada. Vjetar umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu jaka, na udare olujna bura i sjeverni vjetar, ispod Velebita lokalno su mogući orkanski udari, a na južnom dijelu prijepodne jako i olujno jugo. Najniža temperatura između 3 i 8, na Jadranu od 7 do 11, a najviša između 5 i 10, a na obali i otocima od 11 do 14 °C, prognoza je Državnog hidrometeorološkog saveza za srijedu.

Za sutra, 15. ožujka, izdano je crveno upozorenje za Velebitski kanal te područje sjeverne, srednje i južne Dalmacije, dok je narančasto upozorenje izdano za riječku i splitsku regiju te Kvarner i Kvarnerić.

- Vrijeme je vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Također, prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu. Budite svjesni opasnosti i obratite pozornost i pratite najnovija vremenska izvješća. Savjetujemo javnost da izbjegavaju putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja. Vrlo je vjerojatno da trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu - upozoravaju iz Ravnateljstva civilne zaštite.

