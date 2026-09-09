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Naglo će zahladiti, nevrijeme i olujni vjetar zahvatit će cijelu Hrvatsku! Evo što se sprema...

Piše Antonela Šaponja,
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Naglo će zahladiti, nevrijeme i olujni vjetar zahvatit će cijelu Hrvatsku! Evo što se sprema...
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Foto: Rain Alarm
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Žuto upozorenje, koje označava potencijlno opasno vrijeme, na snazi je za gotovo cijelu Hrvatsku. Posebno opasno vrijeme bit će na području Rijeke, gdje se očekuje nevrijeme s obilnom kišom, grmljavinom, olujnim udarima vjetra

Prvi val pogoršanja vremena donio je kišu tijekom poslijepodneva u utorak, a sada stiže i novi grmljavinski sustav iz smjera Italije. Velikim vrućinama, izgleda, došao je kraj, a stiže nam i naglo zahlađenje. Temperature bi mogle pasti i za 10 °C.

Srijeda donosi promjenjivo i pretežno oblačno vrijeme, uz osjetno svježije temperature u unutrašnjosti. Mjestimice se očekuju kiša i pljuskovi s grmljavinom, a na sjevernom Jadranu lokalno i izraženiji, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda.

Foto: DHMZ

Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, dok će na Jadranu većinom biti umjereno jugo, uz buru na sjevernom dijelu. Jutarnja temperatura bit će od 15 do 19, na Jadranu od 19 do 24 °C, a dnevna od 20 do 26, odnosno od 25 do 30 °C na Jadranu.

Upalili meteoalarm

Žuto upozorenje, koje označava potencijlno opasno vrijeme, na snazi je za gotovo cijelu Hrvatsku. Posebno opasno vrijeme bit će na području Rijeke, gdje se očekuje nevrijeme s obilnom kišom, grmljavinom, olujnim udarima vjetra. Lokalno je moguća pojava tuče i pijavica.

- Budite spremni na jača grmljavinska nevremena koja mogu prouzročiti veliku štetu i zaštitite se od munja. Moguća su oštećenja na imovini te na drveću. Moguće su lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom te u prometu - upozoravaju meteorolozi DHMZ-a.

Foto: DHMZ

Izraženi pljuskovi s grmljavinom bit će izraženi posebno u Gorskom kotaru. Na području Knina i Splita, pri kraju dana, mogući su ponajprije na sjeveru. Na području osječke regije očekuju se lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom te jakim i olujnim udarima vjetra, osobito na zapadu područja i u Posavini. Zagrebačka regija pod žutim je alarmom zbog lokalno izraženih pljuskova s grmljavinom i olujnog vjetra, s udarima jačim od 65 kilometara na sat.

Osjetno zahlađenje za vikend

Vikend donosi promjenu vremena i osjetno zahlađenje. U petak će na kopnu biti promjenljivo, uz kišu i pljuskove, a ponegdje može pasti i obilnija oborina. Subota i nedjelja bit će djelomice ili pretežno sunčane, dok je u subotu još ponegdje moguća kiša. Puhat će većinom slab vjetar, a temperature će biti osjetno niže.

Na moru će petak i subota biti promjenjivi i nestabilni, uz čestu kišu te pljuskove s grmljavinom. Ponegdje, osobito u petak, pljuskovi mogu biti izraženiji. Puhat će umjeren sjeverozapadnjak, a u subotu će zapuhati umjerena i jaka bura, koja će u nedjelju oslabjeti. I na Jadranu će biti svježije.

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