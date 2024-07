Nagrada za izvrsnost: PBZ najbolja banka u Hrvatskoj

Nagradu za izvrsnost Euromoney 2024. (The Euromoney Awards for Excellence 2024) dobila ne Privredna banka Zagreb (PBZ), dio Intesa Sanpaolo Grupe, u kategoriji za najbolju banku u Hrvatskoj (Croatia's Best Bank). Nagrade za izvrsnost Euromoney dodjeljuju se širom svijeta financijskim institucijama koje svojim klijentima pružaju najvišu razinu usluge, inovacija i stručnosti. Za ovu je nagradu u obzir uzet širok raspon kvalitativnih i kvantitativnih kriterija i smatra se najprestižnijom nagradom u bankarskoj industriji, priopćili su iz PBZ-a.

Povodom uručenja nagrade na svečanosti Euromoneya održanoj u Londonu, Dinko Lucić, predsjednik Uprave PBZ-a je izjavio: " Ponosan sam što je Privredna banka Zagreb dobitnik ovog prestižnog međunarodnog priznanja kojim je nagrađena izvrsnost cijelog tima PBZ grupe. Ovom prigodom želio bih zahvaliti na doprinosu svim zaposlenicima ali i svim našim klijentima kojima uvijek nastojimo pružiti prvoklasnu i tehnološki naprednu uslugu u skladu s najvišim standardima. PBZ kontinuirano ostvaruje visoke rezultate i zasigurno je najnagrađivanija banka u Hrvatskoj tijekom proteklih godina u različitim područjima s brojnim domaćim i međunarodnim respektabilnim priznanjima koja nam predstavljaju dodatnu motivaciju i odgovornost da i nadalje budemo još kvalitetniji i bolji. Kao velika financijska grupa svjesni smo značajnog utjecaja na društveni i okolišni kontekst u kojem poslujemo. Snažno smo posvećeni ESG aspektima u svom poslovanju, potičući održivi razvoj u korist okoliša, mladih i uključivog društva. Jedan od najvažnijih ciljeva nam je ne samo zadržati predvodničku ulogu u doprinosu društvenoj zajednici u kojoj poslujemo, već i ubuduće još više osnažiti ulogu vodeće banke društvenog utjecaja“.

Osim PBZ-a u Hrvatskoj, nagrade Euromoneya primili su i Intesa Sanpaolo, kroz IMI Corporate & Investment Banking Division, kao najbolja investicijska banka i najbolja banka za korporativno bankarstvo u Italiji te VUB banka u Slovačkoj i Banca Intesa u Srbiji, koje su također dio Sektora inozemnih banaka supsidijara Intesa Sanpaolo Grupe.

Nagrade za izvrsnost Euromoney utemeljene su 1992. godine i bile su prve takve vrste u globalnoj bankarskoj industriji.