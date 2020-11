Nagrada za najbolji udžbenik u Europi je sjajna vijest, samo da na kraju ne bude za stari papir

Izuzetno je važno da se što prije počnu pripremati i provoditi evaluacije reformi koje su se provele u školama jer samo tako imaju smisla. Kad znamo kako je nešto utjecalo na našu djecu...

<p>Ovaj vikend kroz more politike i korone probila se i vijest kako je školski udžbenik iz hrvatskog jezika za 6. razred osnovne škole izdavača Profil Klett proglašen najboljim u Europi.</p><p>“Šestica” je proglašena najboljim udžbenikom u Europi na međunarodnom natjecanju BELMA - Best European Learning Materials Award, priopćio je nakladnik. I takva nas vijest zaista može i treba obradovati jer pokazuje da se stvari u našem obrazovanju ipak pomiču s mrtve točke.</p><p>Naravno, nagrada je vrh ledene sante iza koje je više godina rada urednica i urednika, nastavnica i nastavnika koji su udžbenike pripremali, rada ministarstva koje je ipak poguralo neke reforme, uvođenja suvremenih tehnologija u svakodnevnu nastavu koje su već posvuda opće mjesto itd.</p><p>Naši su školarci i ove godine dobili školske tablete koji se uz ovakve inovativne udžbenike (i ne samo od Profil Kletta, nego i drugih izdavača) pokazuju kao vrlo dobar alat u nastavi. No što je za očekivati nakon ove školske godine, kad završe projekti koje je započela bivša ministrica? Ministar Fuchs zasad pokazuje kako drži konce u rukama što se tiče politike “ne talasaj”, no osim nekoliko otprije najavljenih izmjena zakona, zasad nema natruhe projekta s kojim je zapinjala i ministrica Divjak - sveobuhvatne i ozbiljne analize svega odrađenog u provedbi reforme u školama. Ta reforma je bila okljaštrena, svedena na parcijalne dijelove, poprilično podređena politici i marketingu, no uvedena je u sve osnovne i srednje škole. I što sad?</p><p>U program kurikularne reforme od iduće godine trebao bi ići još jedini razred koji ide po starim programima - četvrti, no iz ministarstva su tek nejasno najavili kako će se analizi pristupiti kad se smiri situacija s koronom. Lijepo, no školska godina završit će vrlo brzo, iako se to sad ne čini tako.</p><p>Pritom, i sam ministar priznaje kako će učenici imati zaostatke u znanju, da ne govorimo o psihološkim posljedicama, zbog događaja u školstvu ove i prošle godine. Štrajk, online nastava, samoizolacije, prekidi... Izuzetno je važno da se što prije počnu pripremati i provoditi evaluacije reformi koje su se provele u školama jer samo tako imaju smisla. Kad znamo kako je nešto utjecalo na našu djecu. Ako to ne znamo, onda i najbolji udžbenici u Europi na kraju školske godine mogu poslužiti tek za - stari papir.</p>