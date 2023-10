Najbliža suradnica pulskog gradonačelnika dala ostavku

Najbliža suradnica pulskog gradonačelnika Anja Ademi na osobni zahtjev odlazi s dužnosti pročelnice Upravnog odbora za urbanizam, investicije i razvojne projekte, s prvim danom studenoga.

"Anja Ademi rekla mi je da daje ostavku iz privatnih razloga i da odlazi na drugo radno mjesto. Zahvaljujem joj na dosadašnjem radu, a ona će do 1. studenoga obavljati svoju dužnost", potvrdio je u ponedjeljak novinarima gradonačelnik Pule Filip Zoričić.

Na pitanje znači li to da se pulska Gradska uprava raspada, s obzirom na to da su ranije otišli pročelnici drugih odjela, kao i drugi ključni službenici, Zoričić je odgovorio da je legitimno pravo svakoga otići i naći si bolje radno mjesto, ali da "nema govora o raspadu Gradske uprave".

"Ako netko ima osjećaj da mora ići dalje, onda to prihvaćam. No ona je tu sa mnom od početka, pa je to najteže u svemu, jer smo ovdje počeli skupa. Međutim, Gradska uprava funkcionira i funkcionirat će i dalje, a ljudi će za dvije godine procijeniti jesam li radio dobro ili nisam", poručio je Zoričić.

Dodao je i da još ne zna tko će zamijeniti Anju Ademi na čelnoj funkciji Upravnog odjela za urbanizam, investicije i razvojne projekte te da će o tome odlučiti tek ka dobavi razgovore u odjelu i u upravi, no naglasio je: "Nema urušavanja sustava, sustav radi, stvaramo novi proračun i to je to".

Ademi je u proteklih gotovo dvije i pol godine mandata aktualne gradske vlasti obavljala najsloženije poslove i slovila kao "gradonačelnikova osoba od najvećeg povjerenja", a njen odlazak je jedan u nizu u novom preustroju Gradske uprave.

Prije nekoliko dana ostavku je dala i sada već bivša voditeljica gradonačelnikovog ureda Iva Matanović, a neposredno prije toga, na traženje gradonačelnika, jedan od najvažnijih odjela, onaj za upravljanje imovinom i imovinsko pravne odnose napustio je i Igor Jovin. Niti tri mjeseca od preustroja, na pročelničkoj funkciji nije se zadržala ni pročelnica Upravnog odjela za financije Vesna Sajić, koja je dugi niz godina vodila financije u gradskoj administraciji.