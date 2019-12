Najbogatijoj ženi u Africi zbog korupcije zamrznuli imovinu

Sud u Angoli je zamrznuo imovinu Isabel dos Santos, kćeri bivšeg predsjednika Josea Eduarda dos Santosa, zbog optužbi za korupciju.

Četrdesetšestogodišnja Isabel smatra se jednom od najbogatijih žena u Africi.

Njezin suprug Sindika Dokolo i poslovni partner para također su pogođeni sudskom presudom, objavila je portugalska novinska agencija Luca pozivajući se na izjavu glavnog državnog odvjetnika u južnoj afričkoj zemlji.

Sud je presudio po nalogu vlade u Luandi koja želi da investitor i njezini zaposlenici vrate oko 1.12 milijardi dolara.

Provode se istrage o korupciji u državnoj naftnoj kompaniji Sonangol i drugim kompanijama. Isabelin otac imenovao ju je direktoricom kompanije Sonangol 2016.

Potez je kritiziran kao slučaj očitog nepotizma. Istrage su fokusirane na sumnjive novčane transfere.

I would like to leave a message of tranquility and confidence to my teams. We will continue, every day, in every business, doing our best and fighting for what I believe in for Angola. The road is long, the truth will prevail. United we stand stronger #workingforangola #angola❤️