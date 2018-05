Najbolja učiteljica u gradu: Kad je vidjela taj plakat zaplakala je

Kad vam roditelj povjeri svoje sve na svijetu onda je na vama kao učitelju da to povjerenje opravdate. Rekla nam je to Mihaela Koran učiteljica 4.a razreda OŠ Dobriše Cesarića u Zagrebu. Zbog jedinstvenog načina na koji podučava djecu, roditelji su osmisli kako joj primjereno zahvaliti na svemu pa su dali izraditi plakat ‘Znate li gdje radi najbolja učiteljica u gradu?’. Postavili su ga u Ulici kneza Branimira u Zagrebu nekoliko metara od škole. Mihaela je svoju karijeru kao učiteljica matematike započela prije 19 godina, a posljednjih devet radi kao razredna učiteljica.

- Prolazili smo cestom i vidjeli koliko ima nepotrebnih plakata i tako smo se sjetili kako bi bilo lijepo na plakat staviti neke pozitivne vijesti i usput razveseliti učiteljicu koja je toliko napravila za našu djecu – rekla nam je mama jednog od učenika Martina Gašparić- Bukvić. Za učiteljicu djeca i roditelji imaju samo riječi hvale.

Vole jutarnje zagrljaje

- Volimo njezine jutarnje zagrljaje, uvijek za nas ima strpljenja, sve nas jako dobro nauči – samo su neki od komentara njezinih učenika. Zajedno s roditeljima odlučili su je iznenadili ujutro prije početka sata. Obukli su majice na kojima je pisalo isto što i na plakatu i u tišini dočekali učiteljicu.

- Nisam to očekivala. Ušla sam unutra i sve je bilo tiho. Kad sam pročitala što im piše na majicama shvatila sam da se nešto događa. Onda su ušli i roditelji i do kraja me rasplakali – prisjeća se Mihaela iznenađenja. Iako sama kaže kako ima i drugih odličnih učitelja ona uz sebe ima roditelje koji ju podržavaju i cijene to što radi. Drugim učiteljima poručuje da je bitno svakog učenika tretirati kao pojedinca s vlastitim kvalitetama i manama. Za nju je najbitnije voljeti svoj posao. Kaže da ona ujutro ne ide na posao nego u školu. Lani je ručno je napisala 25 pisama i poslala ih djeci da pokaže kako pošta funkcionira.