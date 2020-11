Najbolji tekstovi i prilozi iz Expressa - petkom na kioscima!

U novom Expressu donosimo sve o novom filmu Lordana Zafranovića, Djeca Kozare; razgovarali smo s Radimirom Čačićem čija županija puca po šavovima od Covida, a istražili što se događa s klupskom scenom u doba korone

<p>Nekoć omiljeni HDZ-ov tajkun Miroslav Kutle iz BiH s veseljem gleda kako postupci protiv njega nakon 20 godina padaju ili odlaze u zastaru. </p><p>Tomislav Klauški piše: “S Trumpom je laž postala mantra a prostakluk stil. I Hrvati to jako vole. Ono što je Trump nametnuo Americi, u Hrvatskoj je pokušao Karamarko i još ima mnogo onih koji smatraju da je to put za promjenu. Zato njegovo naslijeđe plaši”. </p><p>Radimir Čačić zazivao je policijski sat pa dobio nadimak Gospodin Pendrek, a Snježani Krnetić kaže: “Prije mjesec dana upozorio sam na raspad sustava praćenja kontakata. Nije se ništa napravilo i sad je kasno. Lošiji smo od Češke i Belgije po broju novozaraženih. Nejasnoće, nedostatak jasnih i čvrstih odluka te izostanak kontrole doveli su nas u situaciju u kojoj smo danas. </p><p>Razgovarali smo s ekonomskim stručnjacima Marinom Kunovac i Igorom Jemrićem o krucijalnom pitanju društva: kolika je zapravo imovina građana u Republici Hrvatskoj. Dok se mnogi hrvatski estradnjaci s pravom žale da ne znaju kako će preživjeti koronu, stručni tim Expressa istražio je kako diše klupska scena u pandemijska vremena ilegalnih partyja. </p><p>Ugledna povjesničarka Hrvatskog povijesnog muzeja Nataša Mataušić o nastavku svoje knjige ‘Diana Budisavljević. Prešućena heroina Drugog svjetskog rata’, Stepincu: “Nije Stepinac osobno spasio 6717 djece iz ustaških logora nego ljudi koji su ih udomili”. </p><p>Nagrađivani redatelj Lordan Zafranović priprema novi film. Riječ je o ‘Djeci Kozare’ za koji je sredstva dobio od Filmskog centra Srbije, a nama kaže: “Kao što su me nekad odbijali zbog političkih razloga, danas me odbijaju zbog neke vrste ljubomore. Plaše se da ću snimiti film koji će poremetiti tu močvaru osrednjosti u kojoj oni dosta dobro žive”.</p>